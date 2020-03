Talijani poharali supermarkete: 'Ljudi, pa vlada virus, ne glad!'

Dramatično stanje nastavlja se u Italiji nakon što je u ponedjeljak premijer Guiseppe Conte naredio zabranu okupljanja i proglasio Italiju "zaštićenom zonom".

Pozvao je Talijane da izbjegavaju putovanja i da "ostanu doma". U Hrvatskoj je potvrđen 13. slučaj zaraze korona virusom, a u Sloveniji je broj skočio na 25.

9:34 Gorio zatvor Dozza u Bologni, zatvorenici se pobunili zbog ograničenja posjeta

Brojni zatvorenici, njih čak 800 u zatvoru Dozza, pobunili su se protiv sigurnosnih mjera koje prvotno ograničavaju posjete zatvorenicima.

Zatvorenici namjerno potpaljivali vatru, a vlasti su poslale još 350 policajaca kako bi uspostavili mir u Dozzi.

Neredi su izbili i u drugim kaznionicama diljem Italije, uključujući Milano, Modenu i Paviju.

‘We don’t need no water’: Italy’s #Dozza prison on fire as protests continue over #coronavirus measures#COVID2019 pic.twitter.com/Wz0crhTTj2