Italija još uvijek čeka istinu o krvavom terorističkom napadu kada je ubijeno 85 ljudi...

Italija u nedjelju obilježava 40. godišnjicu atentata u Bologni, u kojemu je 1980. ubijeno 85 osoba, a ranjeno ih je više od 200, zahtijevajući "istinu i pravdu" o događaju čiji su naručitelji do danas ostali nepoznati

<p>Bomba, koja je eksplodirala 2. kolovoza 1980. u čekaonici željezničke postaje u Bologni usmrtila je 85 osoba, a ranila ih je više od 200. Riječ je o najkrvavijem napadu počinjenom u Italiji u doba Olovnih godina.</p><p>"Nama je potrebna istina. Bez istine ova zemlja nema budućnosti. Tražiti istinu znači tražiti pravdu", rekla je na mjestu krvavog događaja <strong>Elisabetta Casellati</strong>, predsjednica talijanskog Senata.</p><p>"Uz obitelji smo žrtava, uz one koji vjeruju u državu, a naši sudovi pokušavaju doprijeti do istine", napisao je na Twitteru šef talijanske vlade <strong>Giuseppe Conte.</strong></p><p>Dvije su osobe iz terorističke skupine krajnje desnice NAR (Oružane revolucionarne jezgre, neofašisti) osuđene na kazne doživotnog zatvora, a treća, tada malodobna, na 30 godina zatvora.</p><p>Ostalmai, a među njima je bilo i pripadnika vojne obavještajne službe, zbog ometanja pravde dosuđene su blaže kazne u trajanju od sedam do deset godina zatvora.</p><p>Obitelji žrtava i brojni Talijani vjeruju da su osuđeni teroristi bili tek puki izvršitelji zločina, a oni koji su ga naredili još su nepoznati i nekažnjeni.</p><p>Prema riječima <strong>Paola Bolognesija</strong>, predsjednika udruge žrtava bolonjskog napada, najnoviji rezultati istrage "potvrđuju da su taj strašni napad osmislili pripadnici masonske lože P2 (Propaganda Due), a izvršili su ga članovi NAR-a koje su pripadnici masonske lože P2 zaštitili. Vjeruje se da su oni bili članovi tajnih službi."</p><p>"Cilj napadača bio je udar na crvenu Bolognu", smatra Bolognesi. Masonskom ložom P2 tada je predsjedao zloglasni Licio Gelli, koji je umro u prosincu 2015. u dobi od 96 godina. Popis članova P2 obuhvaća 962 imena iz političkih krugova, iz pravosuđa te iz financijskih i vojnih krugova.</p><p>Gellijevo ime i ime lože P2 povezani su s gotovo svim skandalima koji su se dogodili u posljednjih 30 godina - od pada banke Banco Ambrosiano, čiji je predsjednik <strong>Roberto Calvi </strong>godine 1982. pronađen obješen ispod londonskog mosta pa sve do informacija o postojanju tajne antikomunističke paravojne formacije Gladio.</p>