ITALIJA PRELOMILA Američki bombarderi ne smiju na Siciliju

Italija je odbila dopustiti američkim zrakoplovima slijetanje u zračnu bazu Sigonella na Siciliji s koje su trebali dalje poletjeti na Bliski istok, rekao je izvor u utorak, potvrđujući napise u talijanskim medijima. List Daily Corriere della Sera izvijestio je da su "neki američki bombarderi" trebali sletjeti u bazu na istoku Sicilije prije odlaska na Bliski istok. U izvješću se ne navodi kada se to trebalo dogoditi.

Izvor, koji nema dopuštenje govoriti za medije i stoga je želio ostati neimenovan, također nije rekao o koliko se zrakoplova radilo niti kada im je Rim odbio slijetanje.

Corriere della Sera ističe da dopuštenje za slijetanje nije dano jer Sjedinjene Države nisu tražile odobrenje, a talijansko vojno vodstvo nije konzultirano, kako je propisano ugovorima koji reguliraju korištenje američkih vojnih objekata u zemlji.

Talijansko ministarstvo obrane nije zasad komentiralo izvješća.

Oporbene stranke lijevog centra pozvale su vladu da blokira američko korištenje baza u Italiji kako bi se izbjeglo sudjelovanje u sukobu.

Desna vlada premijerke Giorgie Meloni izjavila je da će tražiti parlamentarno odobrenje ako se podnesu takvi zahtjevi.