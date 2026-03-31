NIŠTA OD SLIJETANJA

ITALIJA PRELOMILA Američki bombarderi ne smiju na Siciliju

Piše HINA,
ITALIJA PRELOMILA Američki bombarderi ne smiju na Siciliju
Oporbene stranke lijevog centra pozvale su vladu da blokira američko korištenje baza u Italiji kako bi se izbjeglo sudjelovanje u sukobu

Italija je odbila dopustiti američkim zrakoplovima slijetanje u zračnu bazu Sigonella na Siciliji s koje su trebali dalje poletjeti na Bliski istok, rekao je izvor u utorak, potvrđujući napise u talijanskim medijima. List Daily Corriere della Sera izvijestio je da su "neki američki bombarderi" trebali sletjeti u bazu na istoku Sicilije prije odlaska na Bliski istok. U izvješću se ne navodi kada se to trebalo dogoditi.

Izvor, koji nema dopuštenje govoriti za medije i stoga je želio ostati neimenovan, također nije rekao o koliko se zrakoplova radilo niti kada im je Rim odbio slijetanje.

Corriere della Sera ističe da dopuštenje za slijetanje nije dano jer Sjedinjene Države nisu tražile odobrenje, a talijansko vojno vodstvo nije konzultirano, kako je propisano ugovorima koji reguliraju korištenje američkih vojnih objekata u zemlji.

Talijansko ministarstvo obrane nije zasad komentiralo izvješća.

Oporbene stranke lijevog centra pozvale su vladu da blokira američko korištenje baza u Italiji kako bi se izbjeglo sudjelovanje u sukobu.

Desna vlada premijerke Giorgie Meloni izjavila je da će tražiti parlamentarno odobrenje ako se podnesu takvi zahtjevi.

