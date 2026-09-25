Obavijesti

News

Komentari 0
SVE ZBOG KRIZE

Italija s rafinerijama priprema plan za veću proizvodnju goriva

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Italija s rafinerijama priprema plan za veću proizvodnju goriva
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Tema sastanka bit će pojačana domaća prerada nafte i proizvodnja ključnih proizvoda kako bi se ublažio utjecaj trenutačne međunarodne situacije na talijansku opskrbu.

Talijanska vlada održat će početkom listopada sastanak s predstavnicima domaćih rafinerija o povećanju domaće proizvodnje goriva kako bi se ublažile cijene koje su poskočile u uvjetima poremećaja u svjetskoj opskrbi, objavilo je ministarstvo industrije u petak.

Ministar industrije Adolfo Urso i ministar energetike Gilberto Pichetto Fratin sastat će se 8. listopada s predstavnicima alžirskog Sonatracha, te SOCAR‑IP‑a, Iploma, KPI‑a, Alme Petroli, Ludoila, Enija, Sarasa i Innovhuba, stoji u vladinu priopćenju.

Tema sastanka bit će pojačana domaća prerada nafte i proizvodnja ključnih proizvoda kako bi se ublažio utjecaj trenutačne međunarodne situacije na talijansku opskrbu.

PROJEKT OD 700 MIL. EURA Veliki potez Ine u Rijeci: Novo postrojenje proizvodi gorivo, dizela bi moglo biti 30% više
Veliki potez Ine u Rijeci: Novo postrojenje proizvodi gorivo, dizela bi moglo biti 30% više

Vlada je ove godine već na ublažavanje cijena za građane i kompanije utrošila gotovo tri milijarde eura, kroz privremeno ukidanje trošarina na gorivo.

Usprkos tim naporima, cijene benzina i dizela na talijanskim benzinskim postajama zadržale su se iznad ključne granice od dva eura, pokazali su podaci ministarstva industrije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Horvatinčićeve jezovite nesreće: Naletio je na majku i kćer, žena umire u Hitnoj, a on samo ode...
TAJKUNOV KRVAVI TRAG

Horvatinčićeve jezovite nesreće: Naletio je na majku i kćer, žena umire u Hitnoj, a on samo ode...

Teško ozlijeđene pješakinje koje je pokosio na Staroj zagorskoj samo je ovlaš pogledao onako bespomoćne i raskrvavljene te se dao se u bijeg. Nije pozvao Hitnu ni policiju. Rekao je da se bojao krvi...
Novi problemi za Tomaševića u aferi od 40 milijuna eura. I sud potvrdio: Bilo je pogodovanja!
EKSKLUZIVNO DOZNAJEMO

Novi problemi za Tomaševića u aferi od 40 milijuna eura. I sud potvrdio: Bilo je pogodovanja!

Radi se o nabavi uređaja za daljinsko očitanje vodomjera. Uskok je također pri kraju s analizom dokaza, a presuda sad dokazuje njihove sumnje. Tomašević je potpisao odabir, a šef Vodoopskrbe dao ostavku
Uhitili Tomislava Horvatinčića!
PREKRŠIO SIGURNOSNE MJERE?

Uhitili Tomislava Horvatinčića!

Horvatinčić je uhićen nekoliko dana nakon što je snimljen za volanom terenca u Zagrebu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026