Italija s rafinerijama priprema plan za veću proizvodnju goriva

Talijanska vlada održat će početkom listopada sastanak s predstavnicima domaćih rafinerija o povećanju domaće proizvodnje goriva kako bi se ublažile cijene koje su poskočile u uvjetima poremećaja u svjetskoj opskrbi, objavilo je ministarstvo industrije u petak.

Ministar industrije Adolfo Urso i ministar energetike Gilberto Pichetto Fratin sastat će se 8. listopada s predstavnicima alžirskog Sonatracha, te SOCAR‑IP‑a, Iploma, KPI‑a, Alme Petroli, Ludoila, Enija, Sarasa i Innovhuba, stoji u vladinu priopćenju.

Tema sastanka bit će pojačana domaća prerada nafte i proizvodnja ključnih proizvoda kako bi se ublažio utjecaj trenutačne međunarodne situacije na talijansku opskrbu.

Vlada je ove godine već na ublažavanje cijena za građane i kompanije utrošila gotovo tri milijarde eura, kroz privremeno ukidanje trošarina na gorivo.

Usprkos tim naporima, cijene benzina i dizela na talijanskim benzinskim postajama zadržale su se iznad ključne granice od dva eura, pokazali su podaci ministarstva industrije.