RADNIČKI PROSVJEDI

Italiju čekaju dva velika štrajka: 'Želimo plaće od najmanje 2000 eura i u mirovinu sa 62 godine!'

Italiju čekaju dva velika štrajka: 'Želimo plaće od najmanje 2000 eura i u mirovinu sa 62 godine!'
Oba sindikata kritiziraju planirana povećanja obrambenih izdataka u proračunu i smatraju da se ne ulaže dovoljno u javne usluge, ali imaju malo toga drugog zajedničkog

Italija se suočava s dva konkurentna nacionalna štrajka u sljedećih nekoliko tjedana dok se rivalstvo između sindikata nastavlja, čime se okončava rijedak savez koji je prošli mjesec potaknuo jedan od najvećih radničkih prosvjeda u zemlji u posljednjih nekoliko godina.

Tvrdolinijaški sindikat Union Sindacale di Base (USB) pozvao je na štrajk svih svojih članova 28. studenoga, a sljedećeg dana uslijedit će nacionalne demonstracije u Rimu u znak prosvjeda protiv vladine podrške Izraelu i proračuna za 2026. godinu.

Najveći talijanski sindikat CGIL, s oko pet milijuna članova, također je najavio nacionalni štrajk zbog proračuna, ali ga je zakazao za 12. prosinca. Oba sindikata kritiziraju planirana povećanja obrambenih izdataka u proračunu i smatraju da se ne ulaže dovoljno u javne usluge, ali imaju malo toga drugog zajedničkog.

Premijerka Giorgia Meloni proračun je nazvala "ozbiljnim, uravnoteženim i odgovornim". Ističe smanjenje poreza na dohodak za one sa srednjim primanjima i rekla da čestim štrajkom petkom radnici samo traže duži vikend.

Posljednjih godina pojavio se USB kao agresivni sindikat na lokalnoj razini koji osporava tradicionalnu dominaciju tri glavne konfederacije, ljevičarskog CGIL-a i centrističkih CISL-a i UIL-a.

UIL i CISL planiraju vlastite prosvjede protiv proračuna, 29. studenoga i 13. prosinca, ali štrajkova neće biti. Dva su sindikata udružili snage 3. listopada kako bi predvodili opći štrajk u znak podrške Gazi, koji je na ulice izveo stotine tisuća ljudi, blokirao autoceste i vlakove te danima poremetio pomorski promet prema Izraelu i iz njega.

USB, koji tvrdi da mu članstvo naglo raste, optužuje CGIL da potpisuje ugovore o plaćama kojima se protivi.

- Želimo plaće od najmanje 2.000 eura mjesečno, dob za odlazak u mirovinu od 62 godine (u usporedbi sa sadašnjih 67) i vladina jamstva u vezi s javnim stanovanjem i uslugama - stoji u izjavi USB-a.

Navodi se da će klimatska aktivistica Greta Thunberg i posebna izvjestiteljica UN-a za palestinska prava Francesca Albanese biti na njihovim prosvjedima, koje je javno podržao i bivši vođa Pink Floyda Roger Waters, otvoreni kritičar Izraela.

