Italiju su napali i skakavci...

<p>Rojevi skakavaca poharali su tisuće hektara pašnjaka i oranica na Sardiniji, dodatno pogodivši poljoprivrednike koji se već teško nose s pandemijom koronavirusa, objavile su u petak poljoprivredne skupine.</p><p>Broj skakavaca je porastao otkad je narasla temperatura, dok su nametnici uništili približno 15.000 hektara pašnjaka u središnjoj provinciji Nuoro, rekao je Michele Arbau, iz sardinske podružnice talijanske poljoprivredne udruge Coldiretti.</p><p>"Poljoprivrednici su izgubili ljetne pašnjake i djelomično travu za jesen i zimu... a ono malo ljudi koji su uzgajali ječam, i njega se moralo odreći", rekao je Arbau.</p><p>Tijekom ljetnih mjeseci, skakavci su uobičajen fenomen na mediteranskom otoku Sardiniji - poznatom po svojim idiličnim plažama i ekskluzivnim odmaralištima - no ovogodišnja najezda puno je veća nego što je to normalno.</p><p>Prošle godine, nametnici su uništili oko 2500 hektara u dotad najvećoj najezdi od Drugog svjetskog rata.</p><p>Još ekstremnije vrijeme potaknuto klimatskim promjenama može utjecati na razvoj i množenje insekata, uključujući skakavce, prema riječima Ignazija Florisa, profesora entomologije na sveučilištu Sassari na sjeverozapadu Sardinije.</p><p>Porast temperature može uzrokovati duže periode suše, zbog čega tlo postaje isušeno i neplodno, što su idealni uvjeti za insekte koji vole leći jaja u suhom, neobrađenom tlu, rekao je.</p><p>Sve učestalije ekstremne promjene vremena - uključujući i sušu 2017. godine, i previše kiše 2018. godine i oba ekstrema prošle godine na Sardiniji - uzrokuju veće najezde skakavaca, rekao je Arbau.</p><p>Više nekorištenih površina na otoku također je faktor, s time da sve više poljoprivrednika ostavlja zemlju neobrađenom jer više ne mogu ostvariti zaradu od prodaje žetve, rekao je Arbau.</p><p>Najezda skakavaca samo je 'točka na i' talijanskim nevoljama. </p><p>Zemlja je bila prva snažno pogođena koronavirusom u Europi te se još uvijek oporavlja od pandemije koja je usmrtila više od 34 tisuće ljudi - što je četvrta najveća stopa smrtnosti u svijetu - i zarazila gotovo 240 tisuća ljudi.</p><p>Tijekom karantene koja je u ožujku i travnju uvedena diljem zemlje, talijanski poljoprivrednici su se morali nositi s manjkom poljoprivrednih radnika i hladnim vremenom koje je uništilo velike količine voća.</p><p>Posljednja prijetnja dolazi od marokanskih skakavaca, vrste koja dolazi iz južne Europe, uključujući i Sardiniju. Ovi insekti drugačiji su od pustinjskih skakavaca koji su pustošili polja u istočnoj Africi.</p><p>Ključno za njihovo uništenje je rano promatranje, jer se jajašca koja su položena u tlo "mogu jednostavno uništiti kultivacijom tla gdje je to moguće", rekao je entomolog Floris.</p><p>"Jednom kad insekti dosegnu odraslu dob, kao što je to slučaj sada, malo toga se može učiniti da ih se kontrolira", kaže Alexandre Latchininsky, stručnjak za skakavce pri UN-ovoj Organizaciji za hranu i poljoprivredu. </p><p>No poljoprivrednici se mogu pripremiti za sljedeću godinu, tako što će primijeniti ekološki siguran fungicid, rekao je.</p><p>"Predlažem organizacijama poljoprivrednika da razmisle o mogućnosti biokontrole za sljedeću godinu, kad će se sasvim sigurno ponovno suočiti s problemom marokanskih skakavaca", dodao je.</p><p> </p>