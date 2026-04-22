SVE DOJAVE SU LAŽNE

Iva Rinčić: 'Lažne dojave o bombama predstavljaju opasno i neprihvatljivo ponašanje'

Iva Rinčić: 'Lažne dojave o bombama predstavljaju opasno i neprihvatljivo ponašanje'
Riječka gradonačelnica Iva Rinčić izjavila je u srijedu kako dojave o bombama u srednjim školama u Primorsko-goranskoj županiji i dva riječka trgovačka centra predstavljaju opasno, neodgovorno i neprihvatljivo ponašanje, te se nada da će nadležne službe što prije pronaći počinitelje

Takve situacije unose nemir među učenike, roditelje i djelatnike škole te cjelokupnu zajednicu, a prema dostupnim informacijama sve su se dojave o postavljenim eksplozivnim napravama pokazale lažnima, kazala je Rinčić na konferenciji za novinare. Zahvalila je nadležnim službama na brzoj i profesionalnoj reakciji, nakon što su gotovo sve srednje škole u Primorsko-goranskoj županiji jutros prije početka nastave primile e-mail s dojavom o postavljenim bombama. Nastava u školama potom je nastavljena.

Grad Rijeka nije osnivač srednjih škola u gradu, nego je to Primorsko-goranska županija, no to ne umanjuje ocjenu tih događanja, kazala je, dodavši da, prema dostupnim podacima, ni u jednoj odgojno-obrazovnoj ustanovi kojoj je Grad Rijeka osnivač, a to su dječji vrtići, osnovne škole i dom mladih, nije bilo dojava o postavljenim eksplozivnim napravama.

Rinčić: Osnovano tijelo koje će odlučivati o zelenilu u gradu

Rinčić je predstavila i idejno rješenje gradnje nove zgrade Osnovne škole Frana Frankovića u riječkoj četvrti Drenova. U dosadašnjim razdobljima se pokušalo naći rješenje u rekonstrukciji postojeće zgrade, ali se pokazalo da je jedino prihvatljivo rješenje uklanjanje postojeće i gradnja novog objekta, istaknula je.

Projekt će prijaviti na natječaj za sufinanciranje kroz program Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a procijenjena vrijednost gradnje nove škole je oko 20 milijuna kuna.

Na riječkom području dojave o bombama: Evakuirali su škole, ZTC i Tower Centar Rijeka

Korisna površina zgrade škole povećat će se gotovo dvostruko, a time će se riješiti problem nedostatka devet učionica. Građevina će imati jednu etažu više od dosadašnje, izgradit će se parkiralište za zaposlenike, te urediti blagovaonica, kuhinja i školska sportska dvorana u skladu sa svim nužnim standardima, navela je Rinčić.

Time će se omogućiti djelovanje škole u jednoj smjeni, s obzirom na to da je to jedna od tri osnovne škole u Rijeci u kojoj još nije uveden jednosmjenski rad. 

Komentari 1
