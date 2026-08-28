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BIRANJE PREDSTAVNIKA

Ivan Anušić iz Mostara: 'Ustrajat ćemo na političkoj neovisnosti Hrvata u BiH'

Piše HINA,
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Ivan Anušić iz Mostara: 'Ustrajat ćemo na političkoj neovisnosti Hrvata u BiH'
Foto: Denis Kapetanovic
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Hrvatska nastavlja podržavati pravo Hrvata u BiH na političko predstavljanje, istaknuo je Ivan Anušić na obilježavanju 33. obljetnice osnivanja Hrvatske Republike Herceg-Bosne u Mostaru.

Hrvatska će nastaviti podupirati političku neovisnost Hrvata u Bosni i Hercegovini u biranju svojih predstavnika u vlasti, budući da njihov sadašnji politički status nije pravedan, poručio je u petak u Mostaru potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić. „Hrvatska je saveznik, naravno i partner Bosni i Hercegovini. Ali isto tako gleda s posebnom pažnjom Hrvate u Bosni i Hercegovini kao svoj narod. Želimo da Hrvati imaju svoju političku neovisnost i u tome ćemo ustrajati“, rekao je Anušić novinarima uoči obilježavanja 33. obljetnice osnivanja Hrvatske Republike Herceg-Bosne. 

Dodao je kako Hrvati u BiH imaju pravo na političko predstavljanje. 

„Poruka koju donosim iz Hrvatske je daljnja politička potpora potpuno nepravednom statusu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, nemogućnost da biraju svog predstavnika“, rekao je potpredsjednik Vlade i ministar obrane. 

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U obraćanju na obilježavanju obljetnice Hrvatske republike HercegBosne Anušić je prenio i pozdrave predsjednika hrvatske Vlade Andreja Plenkovića, naglasivši potporu Hrvatske Hrvatima u BiH. Govoreći o razdoblju u kojem je osnovana Hrvatska zajednica, a potom i Hrvatska Republika Herceg-Bosna, istaknuo je kako su tadašnje okolnosti, uključujući rat, oblikovale političko djelovanje kako bi se Hrvati u BiH obranili i opstali. 

Prethodno je zajedno s drugim izaslanstvima položio vijence i zapalio svijeće poginulim braniteljima u Mostaru. 

Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović ocijenio je kako je utemeljenje Hrvatske republike HercegBosne važan dan za Hrvate u BiH, ali i za hrvatski narod u cjelini. Istaknuo je da su Hrvati opstali tamo gdje su ostale postojati institucije Hrvatske Republike Herceg-Bosne i Hrvatskoga vijeća obrane.  

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Tijekom obilježavanja obljetnice predstavljena je fotomonografija „1860 dana“ autora Joze Pavkovića. Uz autora predstavili su je čelnik HNS-a BiH Dragan Čović, predsjednik Hrvatske akademije za znanost i umjetnost u BiH Mladen Bevanda i predsjednik Matice hrvatske Damir Zorić. 

Fotomonografija „1860 dana“ donosi kronološki prikaz ratnih i neposredno poratnih događaja u BiH od 1991. do 1996. godine. Na 1184 stranice objavljeno je više od 3000 fotografija i novinskih zapisa koji dokumentiraju ratna zbivanja, političke i društvene okolnosti te život ljudi. 

Autor Jozo Pavković monografiju je sastavio na temelju autentične novinske i fotografske građe, a kroz 15 poglavlja obuhvaćena su područja Hercegovine, 

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