Ivan Čehok: HNS i SDP bi se trebali pokriti grobnom tišinom

Varaždinski gradonačelnik Ivan Čehok u petak je odgovorio na pozive iz SDP-a i HNS-a da da ostavku nakon što je u četvrtak nepravomoćno osuđen na dvije godine zatvora, poručivši im da se 'trebaju pokriti grobnom tišinom'.

- HNS i SDP trebali bi se pokriti grobnom tišinom, zbog toga što su to ljudi koji su nakon moje ostavke izvrgli grad milijunskim tužbama. Mi danas imamo jedini grad na svijetu, vjerojatno, koji ima dva obvezno-pravna odnosa za zbrinjavanje bala. Imamo važeći ugovor po presudi Vrhovnog suda i imamo koncesiju. I jedni i drugi nas sad tuže, i to za stotine milijuna kuna! To je sve politika HNS-a i SDP-a - rekao je Čehok.

On je 2011. dao ostavku na mjesto gradonačelnika zbog istražnih procesa, a na prijevremenim izborima za gradonačelnika je izabran je Goran Habuš iz HNS-a. Nova gradska vlast tada je raskinula ugovor o zbrinjavanju baliranog otpada s VIS-om, tvrtkom Davora Patafte, također nepravomoćno osuđenog.

Grad je raspisao novu koncesiju koju je dobila zajednica ponuditelja predvođena tvrtkom CEZAR, ali ugovor o koncesiji nikad nije potpisan. Na odlagalištu u Brezju još uvijek je 130.000 tona baliranog otpada.

- Ja sam rekao tisuću puta i ponavljam i sada da nikakve štete nije bilo tim ugovorom koji smo mi sklopili s tvrtkom VIS 2008. godine. Da se taj ugovor poštivao, bala više ne bi bilo - kazao je Ivan Čehok i dodao da sada mora raščišćavati ono što je ostavila prethodna HNS-ova i SDP-ova vlast.

Potom se Čehok vratio na jučerašnju nepravomoćnu presudu i ponovio da će uložiti žalbu.

- Oslobodili su me za tri točke, ostale su dvije točke koje se odnose na vještačenje s kojim ja nemam apsolutno nikakve veze. I to na vještačenje koje je prethodno sud sam odbacio i zatražio novo. Prema tome, ja ću se žaliti na to zašto je sud uzeo vještačenje koje je prethodno sam odbacio. To moramo vidjeti u obrazloženju - izjavio je varaždinski gradonačelnik.

- Kad presuda bude pravomoćna, znajte da ću ja tada znati napraviti ono što treba napraviti u takvim okolnostima - poručio je na kraju Čehok.

Predsjednik varaždinske Gradske organizacije SDP-a Miroslav Marković u priopćenju je istaknuo da je - 'iako nepravomoćna - osuđujuća presuda gradonačelniku Ivanu Čehoku od dvije godine zatvora i višemilijunska šteta koju je napravio gradu Varaždinu, uz još dva procesa koji se još vode protiv njega, i više nego dovoljan razlog da odmah podnese ostavku na svoju dužnost'.

"I prije lokalnih izbora upozoravali smo da za Varaždin i Varaždince u prvom redu nije dobro da se kandidira osoba koja na leđima nosi teret čak tri optužnice. Mišljenja smo bili, a i danas dijelimo isti stav, kako je to ne samo opterećenje za njega, nego i za funkcioniranje cijele gradske uprave, ali i imidž grada“, istaknuo je u priopćenju HNS.

Predsjednik varaždinskog Gradskog vijeća i predsjednik Gradske organizacije HDZ-a Damir Habijan u petak je izjavio da, ni kao odvjetnik, ni kao građanin, ne želi komentirati nepravomoćnu presudu gradonačelniku Ivanu Čehoku te pozvao oporbu da ne 'stvara dojam izvanrednog stanja'.

- Mislim da se svi moramo držati i Ustava i zakona, ali i upute Hrvatske odvjetničke komore gdje je vrlo jasno rečeno da se nepravomoćne presude ne bi smjele komentirati, upravo da na neki način izbjegnemo pritisak na sudove - rekao je Habijan te dodao da postupak ide dalje do Vrhovnog suda jer su obje strane, i USKOK i Čehokova obrana, najavile žalbe.

Habijan je podsjetio da su Čehoka izabrali građani prije godinu dana iako su znali da je pod optužnicama.