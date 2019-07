'Ivan je bio duša od čovjeka, svi smo u šoku što ga više nema...'

Vijest o smrti Ivana Pavića, 35-godišnjeg pravnika Centra za socijalnu skrb u Đakovu, koji je nakon 10-dnevne borbe za život preminuo u KBC-u Osijek od posljedica teškog ranjavanja, pogodila je gotovo sve njegove sugrađane.

Podsjetimo, ubojica Andrija Drežnjak (61), štićenik đakovačkog CZSS, ubio je svoju socijalnu radnicu Blaženku Poplašen (50) 9.srpnja i ranio pravnika Ivana koji je danas podlegao ozljedama.

- Teško nam je svima, ali ne želimo da Ivanov odlazak bude zapamćen po tome kako je sve završilo, već po onome kakav je on bio, a bio je duša od čovjeka. I to nije moje subjektivno mišljenje, to će vam reći svatko tko je s njim proveo barem pet minuta. To je bilo dovoljno da ga čovjek zavoli. Bio je stvarno posebna osoba, najbolji i najpozitivniji kojega sam znao. Vjerujte, cijeli je grad u šoku. Hodam ulicama, ljudi mi prilaze i samo me bez riječi zagrle i počnu plakati – rekao je tužni Ivanov vjenčani kum, piše Jutarnji List.

- Bio je moralna vertikala, koja je svima nama podizala moralne standarde, a istovremeno i veliki veseljak, pozitivac, optimist..., čovjek koji nam je svima ispunjavao i uljepšavao život. Vjerujte, nije bilo svatova u kojima on nije podizao atmosferu na plesnom podiju, ali uvijek pozitivno i veselo.Obožavao je glazbu, imao je kod kuće desetak instrumenata, svirao je gitaru, klavijature, u Puhačkom orkestru DVD-a Đakovo i trubu. Uvijek omiljen u svakom društvu. Nikada se nije posvađao ni sa kim. O poslu nikada nije želio s nama razgovarati. Živio je za to da pomaže drugima, pa je tako i svome ubojici pomogao i više nego što bi to učinio netko drugi i sve u njegovom najboljem interesu – rekao je Ivanov brat za Jutarnji List.