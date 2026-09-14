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IAKO PUŠE VJETAR

Šef vatrogasaca: Trenutačno stanje na Braču je jako dobro

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Šef vatrogasaca: Trenutačno stanje na Braču je jako dobro
Foto: Vatrogasci 193/Facebook
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Ugašen je požar otvorenog prostora na području naselja Bol, otok Brač, a za koji je dojava zaprimljena jučer u 15:45 sati

Županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević kazao je kako je stanje na Braču jako dobro te i unatoč jakom vjetru nije bilo ponovnog aktiviranja požara, a slično je stanje i na području Sevida, priopćeno je u ponedjeljak iz Hrvatske vatrogasne zajednice. 

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Kanaderi tijekom akcije gašenja požara na Braču VIDEO
Kanaderi tijekom akcije gašenja požara na Braču | Video: 24sata/YouTube

10. rujna u 22:13 sati ŽVOC Splitsko-dalmatinske županije zaprimio je dojavu o požaru trave, niskog raslinja i šume na području Ložišća na otoku Braču. Požarom su zahvaćeni nisko raslinje, makija i šuma. Jučer je na intervenciji gašenja požara sudjelovalo ukupno 235 vatrogasaca sa 68 vozila s područja Splitsko-dalmatinske županije, IVP Split, Dubrovnik i Šibenik te dodatne vatrogasne snage temeljem zapovijedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika iz Šibensko-kninske, Zadarske, Istarske i Primorsko-goranske županije.

U pomoć zemaljskim snagama angažirano je sedam protupožarnih zrakoplova, četiri Canadaira CL-415 i tri AirTractora. Požar je aktivan, a tijekom noći vršilo se dežurstvo i sanacija požarišta s 223 vatrogasca i 69 vatrogasnih vozila.

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Ugašen požar na području Bola

Ugašen je požar otvorenog prostora na području naselja Bol, otok Brač, a za koji je dojava zaprimljena jučer u 15:45 sati. Radilo se o požaru trave, niskog raslinja, makije i šume na trenutačno neprocijenjenoj površini. Na intervenciji gašenja požara sudjelovali su vatrogasci s požara Ložišća i jedan protupožarni zrakoplov Canadair CL-415.

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Jučer u 16:11 sati ŽVOC Splitsko-dalmatinske županije zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području naselja Sevid (Marina). Požarom su bili zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na ukupnoj opožarenoj površini od 20 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjeluju vatrogasci iz Splitsko-dalmatinske županije i Šibensko-kninske županije s ukupno 95 vatrogasaca i 29 vatrogasnih vozila iz JVP-a: Trogir, Sinj, Split i Šibenik, vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije te DVD-a: Gomilica, Kaštela, Marina, Seget Vranjica, Okrug, Trogir, Slatine, Omiš, Zadvarje, Dugopolje, Lovreć, Imotski, Muć, Rogoznica, Šibenik, Brodarica-krpanj, Primošten. U pomoć zemaljskim snagama angažirana su i četiri protupožarna zrakoplova, tri Canadair-a CL-415 i jedan Airtractor koji su bili preusmjereni s požarišta na Ložišća (otok Brač).

Požar je lokaliziran u 21:15 sati, a tijekom noći vršilo se dežurstvo i sanacija požarišta s ukupno 23 vatrogasca i sedam vatrogasnih vozila iz DVD-a Marina, Trogir, Okruk, Slatine i Seget Vranjica.

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"Jutros smo zatražili dva protupožarna zrakoplova AT-802 koja će preletjeti Sevid i Brač te raditi u slučaju potrebe. Ako se danas nastavi povoljan situacija, vjerojatno ćemo otpustiti dio snaga s Brača", kazao je zapovjednik Kovačević.​

Ugašen požar na području sela Brnjača

Ugašen je požar otvorenog prostora na području sela Brnjača, Grebaštica za koji je ŽVOC Šibenik zaprimio dojavu jučer u 14:07 sati.

Radilo se o požaru trave, niskog raslinja i makije na ukupnoj opožarenoj površini od 0,21 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su 22 vatrogasca sa sedam vatrogasnih vozila iz JVP-a Šibenik te DVD-a: Grebaštica, Brodarica-krpanj, Zablaće i Šibenik. Protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 na putu prema požarištu na otoku Braču djelovao je s dvije vodene bombe na požarištu Brnjača. Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 17:31 sati.

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