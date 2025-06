Ivan našao bogatstvo u busu pa ga išao vratiti i oduševio sve: 'Čovjek je bio izvan sebe...'

Ivan Žunić iz Stare Ploščice, dugogodišnji vozač Čazmatransa, ovih dana je za jednog svog putnika učinio nešto što će obojica zacijelo pamtiti cijeli život. Naime, nakon što je prošle subote oko 16.20 sati završio vožnju na liniji Osijek–Zagreb, koju vozi već deset godina, te u Zagrebu putnicima predao prtljagu i pozdravio ih, Žunić je, kao i uvijek, obišao autobus kako bi provjerio je li sve u redu prije nego što nastavi novu vožnju u 17 sati za Čazmu. Pritom je u mrežici ispod jednog sjedala pronašao torbicu s dokumentima i većom količinom novca, piše Moj portal.

- Čim sam otvorio torbicu, ugledao sam o njoj dvije putovnice, slovensku i hrvatsku, te ostale dokumente, kreditne kartice, a bile su tu i dvije koverte pune novca. U jednoj su bili euri, a u drugoj dolari. O točnom iznosu ne bih, no reći ću vam samo da bi se za taj iznos mogao kupiti jako dobar, posve novi automobil – priča nam Ivan kojem je, kaže, kad je vidio sadržaj, bilo jasno da rukama drži nečiji život.

Dodaje kako je odlučio još neko vrijeme pričekati u nadi da će se vlasnik vratiti po torbicu, no kad ni nakon 15-ak minuta nitko nije došao, morao je krenuti prema Čazmi.

- U torbici nije bilo broja telefona na koji bih mogao nazvati vlasnika, no pronašao sam zrakoplovnu kartu let Zagreb-Toronto zakazan za iduće jutro na kojoj je bilo ime tog putnika. Pokušao sam ga naći i na društvenim mrežama, no bezuspješno. Tada sam na karti ugledao njegov e-mail te mu se odlučio javiti na taj način – sjeća se Ivan.

Prošlo je više od sat vremena bez odgovora, sve dok Ivan nije stigao do naplatnih kućica u Ivanić-Gradu. Tada ga je vlasnik torbice nazvao – zbunjen, šokiran, ali duboko zahvalan.

- Pitao me kako bi došao do mene, a ja sam mu rekao da ću uskoro biti u Čazmi. Kad je rekao da nema kako do tamo, rekao sam mu da ću se ja osobnim automobilom vratiti u Zagreb i donijeti mu stvari – priča Ivan.

Tako je i bilo. Nakon što je ostavio autobus u Čazmi, Ivan je sjeo u osobni automobil i krenuo nazad u Zagreb gdje se susreo s vlasnikom torbice koju je pronašao.

- Čovjek nije znao bi li me grlio, ljubio, plakao... Bio je izvan sebe. Kad smo se sreli u Zagrebu, prvo sam mu rekao da prebroji novac. Sve je bilo ondje. Pitao me što tražim za uslugu, no rekao sam mu da mi nije dužan ništa. Hvala Bogu, imam sve što mi treba. Na kraju mi je ostavio 50 eura, rekao je da uzmem makar to za gorivo, a ja sam se našalio da je to za sreću, da ne doživi opet sličnu nezgodu u Kanadi – govori i smije se.

Dodaje kako niti u jednom trenutku nije ni pomislio da bi mogao učiniti drugačije. Tako je, kaže odgojen.

- Svatko tko se nađe u ovakvoj situaciji trebao bi se zapitati kako bi njemu bilo da izgubi dokumente, novac i druge vrijednosti. Taj čovjek je otputovao rodbini na 40-ak dana, da je zaista izgubio sve, ne bi mogao na put. U našim autobusima ljudi znaju zaboraviti i manje vrijedne stvari, no kolege i ja ih čuvamo sve dok vlasnici ne dođu po njih – kaže Ivan, dodajući kako se već sada veseli ponovnom susretu sa putnikom kojem je pomogao.

- Rekao mi je da se moramo obavezno vidjeti kad se vrazi iz Kanade i da će me čekati na kolodvoru tri dana ako treba – smije se Ivan.

Iako je postupio baš onako kako su ga učili, Ivan kaže da su njegovi roditelji zaplakali zbog njegova nesebičnog čina, a ponosnima je učinio i svoju suprugu i djecu, ali i kolege i šefove u Čazmatransu koji su se na društvenim mrežama pohvalili njegovim činom.

- Ivan je jako vrijedan radnik i pošten čovjek, a njegov čin u potpunosti je u skladu s načinom razmišljanja i poslovanja Čazmatransa. Ljudi često u autobusima zaboravljaju stvari, no rijetko kad se dogodi da ostave ovako velike količine novca. Ivan je postupio kako treba, a kako bismo mu dali do znanja koliko cijenimo taj čin, tvrtka će ga novčano nagraditi u skladu s našim kolektivnim ugovorom – kazao je član Uprave Čazmatransa Damir Pavlović.