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Ivan Penava: Odstupili smo od dijela svojih stavova, ali rezolucija o BiH ide u Sabor

Piše HINA,
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Ivan Penava: Odstupili smo od dijela svojih stavova, ali rezolucija o BiH ide u Sabor
Zagreb: Sabor o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Predsjednik DP-a nije htio precizirati oko čega su odstupili, poručivši kako će se uskoro doznati svi detalji Rezolucije

Predsjednik DP-a Ivan Penava poručio je u petak kako je DP tijekom usuglašavanja teksta Rezolucije Hrvatskog sabora o BiH s koalicijskim partnerima odstupio od dijela svojih stavova, ali da je bitno da su je "iznjedrili" te najavio kako će se na dnevnom redu Sabora naći već idući tjedan. 

"Nakon nekoliko tjedana vrlo intenzivnih razgovora iznjedrili smo Rezoluciju koja će se na dnevnom redu naći već u utorak", poručio je Penava u izjavi novinarima u Saboru.

Naglasio je kako je Rezolucija Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini Rezolucija DP-a te da konačni tekst koji se upućuje u saborsku proceduru na donošenje u konačnici predstavlja dogovor koalicijskih partnera. 

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"Kad kažem da je dogovor, jasno je da smo kroz te razgovore odstupili od dijela onoga što smo iskazali u Deklaraciji da je naš stav, ali smo uvažavajući ostale koalicijske partnere, trenutak, bitnost i hitnost da hrvatski narod osjeti podršku Republike Hrvatske, Vlade RH, parlamentarne većine u Hrvatskoj da smo tu, da nam je stalo do položaja Hrvata u BiH i, na kraju, da držimo i do našeg Ustava i do našeg naroda kroz ovaj akt", kazao je. 

Predsjednik DP-a nije htio precizirati oko čega su odstupili, poručivši kako će se uskoro doznati svi detalji Rezolucije. 

"To je doista puno manje važno, mislim da je ključna poruka sama Rezolucija, sjetite se koliko je bilo već u startu osporavanja uopće takve inicijative. Zadovoljni smo s postignutim i zahvaljujem svima koji su doprinijeli da imamo taj akt već sljedeći tjedan", poručio je Penava.

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