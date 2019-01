Ivan Selak: 'Smiješni su i jadni jedni i drugi, no mi smo birali'

Danas je dan lovačke eskadrile HRZ. Svim svojim bivšim i sadašnjim kolegama, kao i svim pilotima lovačkih aviona-sretan vam naš praznik. Čast i slava pripada onima koji sa nama fizički nisu, ali u mojim (našim) mislima jesu i biti će dok i mi ne odemo u vječno nebesko plavetnilo, napisao je legendarni ratni pilot Ivan Selak.

- Zašto sam stavio sliku miga kojeg vuče traktor po zagrebačkim ulicama( na statički display-povodom nekog praznika,proslave)? Zato što je ta ista fotka stavljena u negativan kontekst jučerašnjih zbivanja i cirkuskih performansa koji se odvijaju tamo gdje to ne bi trebalo . Ali neka bude i to je sloboda . Ima i puno gorih parlamenata. Fotku je stavila moja fb frendica “kao poklon i odgovor “ našeg ministra pajacima koji su njemu eto nešto poklanjali. Smiješan i jadan potez onih koji su to poklanjali, a i smiješna i jadna reakcija onog koji je to primao , no to smo mi , birali smo i biramo - istaknuo je Selak.

[video: 1203441 / Damir Krstičević bacio avion na pod u Saboru]

Pročitajte u cijelosti status Ivana Selaka

Jugo je udarilo . Nekima u glavu ,nekima u noge , a neki su i bez juga udareni .Meni ne smeta . Ili smeta jer ne mogu u dubine , u mir i tišinu jadranskog plavetnila gdje jedino čuješ , pratiš i vidiš mjehuriće zraka koji život znače , a i osjetiš svaki otkucaj svoga bila. Bili smo i jučer . Jedini dan u ovom tjednu kad je moguće . Na krajnjoj sjevernoj punti otoka Cres , u dubinama gdje ne dopiru emailovi , gdje nema saborskih komedijaša , a niti “stručnih”povjerenstava , gdje o sebi ovisiš ( i o frendu koji je s tobom). I bilo je ne zaboravno.

Neću o tome iako je to zanimljivije. Danas je dan lovačke eskadrile HRZ. Svim svojim bivšim i sadašnjim kolegama , kao i svim pilotima lovačkih aviona-sretan vam naš praznik. Čast i slava pripada onima koji sa nama fizički nisu , ali u mojim( našim ) mislima jesu i biti će dok i mi ne odemo u vječno nebesko plavetnilo . Uvijek kažem pa ću i sada : “Počivajte u miru ili letite nebom , kako vas volja sokolovi , orlovi moji (naši)

Zašto sam stavio sliku miga kojeg vuče traktor po zagrebačkim ulicama( na statički display-povodom nekog praznika,proslave)? Zato što je ta ista fotka stavljena u negativan kontekst jučerašnjih zbivanja i cirkuskih performansa koji se odvijaju tamo gdje to nebi trebalo . Ali neka bude i to je sloboda . Ima i puno gorih parlamenata. Fotku je stavila moja fb frendica “kao poklon i odgovor “ našeg ministra pajacima koji su njemu eto nešto poklanjali . Smiješan i jadan potez onih koji su to poklanjali, a i smiješna i jadna reakcija onog koji je to primao , no to smo mi , birali smo i biramo.

Da se vratim fotki koja bi trebala biti “odgovor ministra “ -Vidoviću, Beusu,Marasu Krausu,Šprajcu..... kako ih prozva moja frendica.

Draga moja fb frendice i ne samo ti već svi i moji fb frendovi koji to dijelite i stavljate like . To je vaše pravo , poštujem ga . Ali eto taj kojeg vuče traktor , koji je za tebe (vas) simbol neuspjeha “bivšeg vremena , bivših remonta,” ili čega već , za mene je taj , e baš taj kojeg vuče traktor simbol snage , hrabrosti , sposobnosti i junaštva onih ranije navedenih . Onih koji nisu sa nama i onih koji su imali muda sjesti u baš taj kojeg vuče traktor , ili u ovaj iza mene na slici i otići na borbenu zadaću.

Znaš li kako je otići na zadaću kad ti je šansa da se vratiš 50 posto . Ili ti ili kolega . Ne znaš , e pa ja znam i tako dosta puta.

Znaš li kako se osjećaš kada te “ osvijetli” radar sustava Kub ili Bofors. Ti svjestan toga , ali ti ideš dalje , nisi pi..ka i ne bježiš . E pa ja (mi) znam.

Znaš li kako je uletati baš sa tim kojeg vuče traktor i sa kojim se ti sprdaš u rojeve svijetlećih zrna koje vidiš i kojih si svjestan , ali ideš dalje jer opet nisi pi..ka. E pa ja (mi)znam.

Znaš li kako je nositi ispod krila dva užasa od po 5oo kg ( slovima dva puta po pet stotina kilograma) i baciti to na drugu stranu i pogoditi, a linija razdvajanja je širine jedne sekunde leta i to ko za vraga baš sa tim što ga vuče traktor i sa kojim se sprdaš. E pa ja (mi) znam.

Znaš li ti ........

Ne znaš , ne zamjeram ti , iskreno ne zamjeram ti i bolje da to neznaš i bolje da to nikada ne doživi više nitko ni tvoj, ni moj , ni naš. Ali znaj jedno , taj što ga vuče traktor i taj iza mene - sa njima sam se vratio , oni su me vratili , oni su bili moji (naši) anđeli čuvari , oni su razlog zašto sam jučer bio 50 m pod morem , u miru i tišini podmorja. Ne vjeruješ meni . Tvoje pravo . Pitaj onda one moje heroje koje uvijek spominjem što i kako su se osjećali kada je taj kojeg vuče traktor i sa kojim se sprdate protutnjao iznad njih dok su oni bili u užasu , u paklu na Velebitu, u paklu Petrinje , D. Rese, Bunića , Dinare,Zrinske i Petrove Gore .... pitaj tigrove, gromove....pitaj kako se osjeća čovjek kada leti čelik oko njega , kada frendovi nestaju , kada ranjeni vrište, kada se ukopati želiš , a ne možeš .A onda naiđe taj anđeo kojeg vuče traktor ili ovaj drugi , ili zajedno... I nikad se više nećeš sprdati sa jednim od simbola vremena časti i ponosa.

A vi koji i o jednom i o drugom remontu sve znadete javite se , kad ne ronim u zg sam , uvijek spreman platiti i kavu i pivu i kolače kad god i gdje god i uz put objasniti zašto . Zašto sam opet svoju guzicu trpao u avion i nisam opet bio pi..ka.

Pozdrav svima koliko vas ima . Kolegama bivšim , sadašnjim i budućim-sretan vam dan EBA. A vi sokolovi naši koji ste pakao prošli počivajte u miru ili letite bezgraničnim nebeskim prostranstvima