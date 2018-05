Ivana Banfić, Tržan i Nered dolaze na HEP Panonsku utrku

HEP vam predstavlja Panonsku UTRKU! Panonska utrka je besplatna rekreativna utrka u srcu Slavonije. Održat će se 19.05.2018. u Osijeku (Bastion, Tvrđa). Rekreativna (muško - ženska) utrka trčat će se na 3000 m a dječja utrka od 3 do 10 godina na 200 m. Sve prijave su besplatne, a svatko tko sudjeluje i istrči Panonsku utrku bit će nagrađen poklon paketom sponzora.

PRIJAVE NA WWW.PANONSKAUTRKA.HR

Foto: Neki Daniels Media Ivana Banfić o nastupu na utrci!



Kako održavaš svoju liniju I koliko često vježbaš?

U zadnje vrijeme sam dosta fizički aktivna i boravim često u prirodi. Hodam, planinarim, putujem .. i uređujem seosko imanje sa suprugom i prijateljima. Tu sam dosta fizički aktivna.

Foto: Neki Daniels Media Kakav nam to show pripremaš za Panonsku utrku?

Ludi i nezaboravan. Pjevat ću sve svoje najveće hitove iz devedesetih.. puno plesa, veselja i zabave. Bit će i mini predstava, stand up s Tomislavom Tržanom, plesačem koji je plesao i sa mnom u doba I Bee. Bit će ludih kostima iz 90 . Glazbeno scensko, plesno stand up show.

Što bi poručila ljudima koji će doći istrčati Panonsku utrku?

Otvorite srca i hrabro dajte sve od sebe. A najviše od svega vam želim dobru zabavu.

Foto: Neki Daniels Media Tržan i zagrijavanje uz DISCO ritmove!



Voditelj, projekt manager, plesač I animator Tomislav Tržan vodit će DISCO zagrijavanje klinaca uoči dječje Panonske utrke. Zvuči super, ali o čemu se točno radi?

Disco zagrijavanje je spoj svih ljubavi jednog modernog sportaša natjecatelja ili rekreativca koji voli muziku i sport. Spojili smo jednostavne plesne disco pokrete s disco hitovima i koreografski prilagodili svim dobnim skupinama. Još smo tome dodali i šaljivu odnosno stand-up notu pri objašnjavanju povijesti nastajanja tih disco pokreta te se uz ples i glazbu dobro i nasmijemo.

Koliko je teško raditi s klincima?

Plesni Klub TT utemeljen je 1997 godine i od tada do danas radimo s djecom. Rad s djecom težak je ili lagan koliko si sami postavljanjem ciljeva odredimo. Kako smo mi nenatjecateljski odnosno revijalni klub i cilj je dobro se zabaviti i razonoditi rad s djecom naše je zadovoljstvo.

Foto: Neki Daniels Media Što ste pripremili za odrasle I koliko je DISCO mjuza zahvalna za razgibavanje?

Za odrasle smo pripremili “ozbiljnije ” razloge nastajanja disco pokreta. Disco je izvrstan ples u kojem radi kompletna muskulatura i uz sjajnu glazbu neće izostati savršeno plesno zagrijavanje koje vodi legendarni plesač Ivane Banfić s ulomcima sjajne predstave PRAVA ISTINA O DISKO PLESU.

Što bi poručili onima koji još razmišljaju treba li posjetiti Panonsku utrku?

Želite li se prisjetiti dobrih starih disko pokreta , želite li naučiti neki novi pokret ili se jednostavno dobro zagrijati za Panonsku utrku dođite na naše disko zagrijavanje i uživajte u plesu, disco glazbi i utrci.

Foto: Neki Daniels Media

Foto: Neki Daniels Media 19.05.2018 | OD 16:00 H DO 22:00 H

(BASTION, TVRĐA)



16:00 H POČETAK PROGRAMA

16:00 H DO 16:30 H AKREDITACIJE ZA DJEČJU UTRKU (OD 3 DO 10 GODINA)

16:00 H DO 17:00 H AKREDITACIJE ZA REKREATIVNU PANONSKU UTRKU (MUŠKO – ŽENSKA)

16:45 H DISCO ZAGRIJAVANJE ZA DJEČJU UTRKU BY TRŽAN

17:00 H DJEČJA UTRKA NA 200 M (BESPLATNA)

17:15 H PODJELA DJEČJIH POKLON PAKETA ZA SVE SUDIONIKE UTRKE

17:30 H OSJEČKI CENER (NATJECATELJSKA UZ NADOPLATU – ORGANIZATOR ŽUTI ŠEŠIR)

18:30 H PODJELA PAKETA OSJEČKI CENER

18:45 H ZAGRIJAVANJE ZA REKREATIVNU PANONSKU UTRKU

19:00 H REKREATIVNA PANONSKA UTRKA (BESPLATNA)

20:00 H PODJELA POKLON PAKETA ZA SUDIONIKE PANONSKE UTRKE

20:30 H POČETAK KONCERTNOG I GASTRO PROGRAMA

22:00 H KRAJ

