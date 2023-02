Ivana Kekin: Da, radila sam za tvrtku Željke Markić, ali ona je tada bila nepoznata javnosti

Predsjednica Nove ljevice Ivana Kekin je za N1 govorila o državnoj odvjetnici, problemima u hrvatskom zdravstvu, sjednici o transrodnim osobama te komentirala slučaj 'Zambija'

- Izbori nisu tako daleko i naši birači nisu kratke pameti da se neće sjećati tko je za što 2023. dizao ruke, a dići ruke za Hrvoj Šipek koja si je dozvolila da dva puta u Hrvatskom saboru bude direktno otkrivena u laži, koja je skrivala predmete i nije ih slala OLAF-u, koja smatra da u tome nema ništa sporno i na taj način, u potpunosti već ionako razrušeno povjerenje hrvatskih građana devastira - rekla je Kekin, komentirajući glavnu državnu odvjetnicu te dodala kako smatra da lijeva oporba radi dobar posao.

Kekin je rekla i kako će podržati veliki prosvjed liječnika 18. ožujka. Dodala je kako smatra da bi prosvjed trebali podržati svi oni koji su nezadovoljni uslugama hrvatskog zdravstvenog sustava.

- Kao liječnica sam imala dobar uvid u to koji su minusi zdravstvenog sustava, a kao političarka vidim u kojem smjeru se sustav vodi. Ministar Beroš pred kamerama i u Saboru priča jedno, a u dokumente stavlja nešto sasvim drugo. Kroz nekoliko godina će to dovesti do velike štete - upozorila je.

Što se tiče tematske sjednice Odbora za obitelj i Odbora za zdravstvo koju je Kekin napustila, ona je poručila da su sjednicu organizirala dva odbora koja su "baratala s izmišljenim brojkama i izmišljenim dijagnozama poput problematike spolne orijentacije".

- Sjednica je bila organizirana na način da su najviše vremena za govorenje imali ljudi koji se temom transrodnosti kod mladih nisu nikada u životu bavili, ni pet minuta. Mislim na Hermana Vukušića i Željku Markić i tako dalje - rekla je.

Na pitanje o tome je li radila za Željku Marić, Kekin je rekla da je.

- Ja sam za firmu Željke Markić radila 2010. godine nakon polaganja svog stručnog ispita. Ona je tada bila javnosti potpuno nepoznata, pa tako i meni. Nije imala javne istupe i imala je firmu za klinička ispitivanja. U periodu čekanja specijalizacije od niti godinu dana, ja sam tamo radila, a potom krenula na specijalizaciju iz psihijatrije - objasnila je.

Što se tiče slučaja Zambije, Kekin je rekla da u zadnja dva mjeseca u hrvatskom javnom prostoru vlada "izrazito glasan govor mržnje".

- Radi se o pojedincima koji su očito lišeni elementarne empatije jer huškaju na one koji su očit išli u što su išli bez loših namjera. Ja sam sigurna da su navedeni izrazita manjina u našem društvu, ali mreže dozvoljavaju da su oni izrazito glasni - rekla je.

- Mi nemamo uopće dileme da li ovih dana svjedočimo jakoj transfobnoj kampanji u Hrvatskoj. Mislim da bi to svi političari i javne osobe trebale osuditi. Mi imamo transrodne i gay i posvojene djece u Hrvatskoj. Oni čitaju ove komentare ispod tih članaka. Oni koji pod egidom zaštite djece kontinuirano svu tu djecu dovode u osjećaj nesigurnosti, trebali bi se zapitati što rade - zaključila je Kekin.

