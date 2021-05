Rada Borić je najavila da se planira posve posvetiti Skupštini pa ćemo vidjeti. Ako uđem u Sabor, planiram ostati u Skupštini i raditi jer nam je angažirana Skupština preduvjet za funkcioniranje grada - rekla je predsjednica Nove ljevice Ivana Kekin dan nakon izbora za N1.

Kekin je komentirala današnje izjave premijera Andreja Plenkovića koji je za platformu Možemo rekao da imaju nešto protiv Hrvatske.

- Čula sam izjavu g. Plenkovića, da imamo nešto protiv ove Hrvatske. Naravno da nemamo ništa protiv Hrvatske. Andrej Plenković ponavlja grešku, nije slučajno, a to je da poistovjećuje HDZ s Hrvatskom, pa ako imamo nešto protiv korupcije i diskriminacije, onda imamo nešto protiv Hrvatske. To nije točno jer Hrvatska nije HDZ, a HDZ nema pravo na monopoliziranje domoljublja. Gledamo natjecanje na desnici u disciplini tko je veći domoljub gdje se domobljublje mjeri uskim HDZ-ovskim metrom, a jedini kriterij je koliko brzo prokazujete one koji se u vaš kalup ne ukaljupljuju. Budući da je Škoro pokazao neviđeni talent za to, sve nas premijer pozicionira u odosu na Domovinski pokret. Ako mene pitate, domovinu se može voljeti i radom, brigom za javno dobro i za sve građane, nultom tolerancijom na korupciju i diskriminaciju, to je ljubav koja nas motivira na političko djelovanje - rekla je Kekin.

Kekin je komentirala i kampanju za gradonačelnika Zagreba koju je vodio Miroslav Škoro.

- Cijelo vrijeme smo smatrali da kampanja služi tome da komuniciramo s građanima, detektiramo probleme, ponudimo rješenja, a druga strana je kampanju vidjela kao prostor za punjenje javnog prostora lažima, tj. za političko pozicioniranje kroz stvaranje atmosfere straha. Mi smo se bavili budućnosti, građanima, vizijom, a oni su se bavili nama. To je štetno jer šteti demokratskom procesu. Kad stvorite gustu šumu laži kao što je Škoro radio, onda postane zbilja zahtjevno građanima koji ne prate politiku 100% vremena, razlikovati laž od istine. Premoćna pobjeda Tomislava Tomaševića kaže jasno “ne” huškanju i lažima i jasno “da” otvorenoj, pristojnoj i suradljivoj komunikaciji - poručila je Kekin.