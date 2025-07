Ivana Kekin: Ni novi zdravstveni zakoni pacijentima ne donose potrebnu skrb...

Uoči sutrašnje rasprave o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju te Zakona o zdravstvenoj zaštiti saborska zastupnica Ivana Kekin (Možemo!) poručila je kako ni s novim zdravstvenim zakonima hrvatski pacijenti neće dobiti skrb koja im je zaista potrebna.

“Hrvatski pacijenti ni s novim zakonima o zdravstvenoj zaštiti i obveznom zdravstvenom osiguranju neće dobiti skrb koja im je zaista potrebna”, ocijenila je Kekin, ujedno i predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku na konferenciji za novinare u utorak u Saboru.

Izmjene koje predlože Ministarstvo zdravstv, ističe,a u najmanju su ruke nedovoljne da bi se ispravili višegodišnji propusti i nepravde. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju donosi dugo očekivano i nužno podizanje naknade za bolovanje, koje se nisu mijenjale dvoznamenkasti broj godina što je, naglašava, neprihvatljivo jer najteži bolesnici, poput onkoloških dvoznamenkasti broj godina životare s jedva 200 eura.

„Ako si te nesreće da si jako dugo bolestan, imaš dodatnu nesreću da ti je ionako mizerna naknada određena 2014. godine, ista takva i 2025., unatoč luđačkoj inflaciji i apsolutnom rastu cijena svega”, rekla je Kekin i dodala kako se cijena hrane, režija i stanovanja iz 2014. godine možemo samo s nostalgijom sjećati.

Podsjetila je da je njezina stranka početkom godine od Ministarstva zdravstva tražila da se te naknade podignu te da se potom uvede usklađivanje s rastom prosječne plaće jednom godišnje.

Ako prosječna plaća poraste pet posto, onda da toliko raste i naknada, no, ističe, Ministarstvo je to odbilo pravdajući se da nema novca, a ja se pitam, dodaje, kako ima novaca za Medikol, Radiochirurgiju i ostale privatne klinike koje dobivaju javni novac.

Kekin je navela da su sada te naknade narasle na nešto više od 500 eura minimalno do maksimalno 900 eura, ali i dalje je nejasno kako se došlo do tih iznosa i hoće li biti novih povećanja, dok o usklađivanju nema govora.

„Zato je nužno da Ministarstvo još jednom razmotri uvođenje usklađivanje naknada s prosječnom plaćom, a mi ćemo i podnijeti takav amandman”, najavila je, kazavši da je pacijentima na dugotrajnom bolovanju zbog neke kronične ili onkološke bolesti to usklađivanje od nasušne potrebe da bi živjeli iole dostojanstveno.

Istaknula je i kako HDZ-ov prijedlog izmjena Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju opet nije uredio da prekid trudnoće bude plaćen od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, odnosno da za građanke RH bude besplatan kao i druge usluge iz zdravstvene skrbi, kao što to uređuje čitav niz zemalja EU, počevši od nama susjedne Slovenije.

Kada je riječ o Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Kekin je podsjetila kako je saborski klub Možemo! zatražio da se izmjenama i dopunama Zakona uvede obavezna suspenzija osoba protiv kojih se vodi kazneni postupak za kaznena djela protiv spolne slobode, odmah nakon što je objavljena informacija da je ginekolog iz KBC Osijek, nepravomoćno osuđen za silovanje pacijentice na radnom mjestu nastavio raditi tamo gdje je navodno kazneno djelo i počinio.

Pozdravila je što se ovim izmjenama sada uvodi obvezna suspenzija do okončanja kaznenog postupka, s time da će se do okončanja postupka toj osobi isplaćivati 60 do 80 posto plaće.

No, ističe kako je ponovno propuštena prilika za zaštitu javnog interesa, jer nije prihvaćen njihov prijedlog da se, ako osoba bude pravomoćno osuđena, iznos naknada koje je primila dok nije radila mora vratiti zdravstvenoj ustanovi, a u slučaju da je oslobođena da joj se nadoknadi razlika do pune plaće.

„Ne treba trošiti previše riječi na neefikasnost pravosudnog aparata u RH, a upravo ovakav prijedlog izmjena Zakona otvara prostor za višegodišnje uživanje 80 posto plaće, bez rada, koje i u slučaju pravomoćne presude za nekoliko godina neće biti vraćeno. Tako netko poput ranije spomenutog osječkog ginekologa razvlačenjem sudskog postupka može i mirovinu dočekati privremeno udaljen s radnog mjesta primajući 80 posto nemale liječničke plaće, što je potpuno neprihvatljivo”, poručila je.