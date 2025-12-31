Ivana: 'Želim pronaći muškarca koji je jedini stao i pomogao djeci i meni na Črnomercu'

'Imam potrebu uživo mu reći jedno veliko hvala, za ogromnu ljudskost koju je pokazao, za pomoć koju nam je pružio. Želim mu reći hvala jer mi je u toj groznoj situaciji pomogao i da ne budem sama. Puno je drugih automobila samo prošlo pored nas, a on je, jedini, i stao, čovjek s velikim "Č", kaže za 24sata Ivana Lacković iz Zagreba.

Ona se javila u Facebook grupu Hitna uživo 194 kako bi ga pronašla, i zahvalila čovjeku koji joj je na cesti na Črnomercu 20. prosinca pomogao oko djeteta koje je zbog visoke temperature u autu dobilo febrilne konvulzije. I mi joj želimo u tome pomoći, da pronađe junaka iz žutog vozila tipa Caddy.

Obitelj Lacković, privatni album

- Dva sina su kod kuće dobila visoku temperaturu, i krenula sam s njima u bolnicu. Na Črnomercu, malo iza Fero-terma, mlađi je sin u autu dobio febrilne konvulzije, odjednom. Bilo je užasno. Ukočio se, i, osim pulsa, nije bilo drugih znakova života, oči su mu se izokrenule, počeo je i povraćati. Od šoka nisam znala što učiniti, nikad prije mu se takvo nešto, nikome od naše djece, nije dogodilo. Stala sam na ulici, srećom sam bila u desnoj traci, do nogostupa, i izašla iz auta, mahala vozilima da stanu i pomognu, oni su samo prolazili. Stao je samo muškarac, čini mi se mlađe dobi, u žutom autu tipa Caddy, od šoka ga nisam dobro ni pogledala - ne mogu mu odrediti dob, ništa. Moguće da je bio u crnoj jakni, ne znam, stariji sin mi je kasnije rekao da je auto definitivno žut, sličan poštarskom. Ne znam, možda je i poštar u pitanju, iza ugla jest pošta..., govori nam mama Ivana, puna riječi hvale za neznanog junaka.

- Brzo je izašao iz auta, nazvao Hitnu pomoć, a onda moj auto parkirao u stranu, da nije na cesti. Bio je sa mnom tamo dok nije došla Hitna, pomagao mi oko mlađeg sina, a onda, kad je došla prva pomoć, otišao i u trgovinu po vodu za starije dijete. Tješio me, pomogao koliko god je mogao. Da, mogao je samo stati i pozvati Hitnu, nakon toga otići, ali nije, ostao je s nama i čekao, pomagao cijelo vrijeme, hvala mu što me nije ostavio samu..., nastavlja Ivana koja nam je na objavu ustupila i obiteljsku fotografiju.

- Malo je reći da mi je pomogao, jer sam bila izbezumljena. Bila bih zahvalna na kontaktu tog gospodina. Dijete se zove Emanuel i po dolasku Hitne je odvezen u Klaićevu. Pohvala i timu Hitne koji ga je zbrinuo, a umirili su i mene koliko god je to bilo moguće, napisala je majka.

Kako dodaje, dječaku se na licu mjesta nije moglo puno ni pomoći, osim položiti ga na bok i pozvati Hitnu pomoć, paziti na njega, ali puno joj je značilo da je još netko tu s njima.

- Ja sam se cijela tresla, štipala za noge kako se ne bih onesvijestila, jako mi je loše bilo. On je sve držao pod kontrolom. Zato mu želim osobno zahvaliti. Nisam se uspjela s njim upoznati, pitati ga za ime i kontakt pa bih voljela da se javi, kaže majka. Javiti se može našoj redakciji ili platformi Hitna uživo 194 u inbox.

- Moj je sin sad dobro, makar se sve skupa dosta zakompliciralo, i morao je ostati u bolnici više dana. No najgore je prošlo. Gospodinu koji nam je pomogao još jednom veliko hvala, poručuje majka Ivana.