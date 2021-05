Nikola Ivaniš, PGS-ov kandidat za gradonačelnika Rijeke gostovao je N1 te je odgovorio premijeru Andreju Plenkoviću koji je danas posjetio Rijeku. Prvo je odgovorio na pitanja o ozljedi na licu koji je zadobio ovih dana.

- Sve je u redu s licem i s okom. Manja povreda, ništa posebno. To je moja mala nepažnja na skuteru, ali i to se događa živim ljudima. Meni se to dogodilo bez ikakvog krivca. Motori i skuteri imaju svoje rizike iako ga vozim više godina - rekao je i dodao kako je i s glavom sve u redu.

U nastavku se osvrnuo na svoj odgovor Andreju Plenkoviću, koji je objavio na Facebooku:

- Mora se odgovoriti. Htio bih prije svega biti pošten i kazati: Plenković je i moj i vaš premijer i volim kada dođe u Rijeku na Korzo, ali ne volim kada se nekoliko dana prije izbora, s dijelovima programa HDZ-a plasiraju u pokušaju da se očajnički dođe do još kojeg glasa. To nije u redu i treba se reagirati - rekao je te nastavio:

- Rijetko govorimo da je Rijeka glavni grad PGŽ-a. Reći ću što je Vlada učinila za nas. Ozbiljno nas je oštetila u planiranju razvoja u turizmu. LNG, koji je morao biti kopneni prema prostornom planu PGŽ-a, silom vlade i protuzakonitim djelovanjem postao je plutajući koji ozbiljno ugrožava ekologiju Kvarnera i koji ozbiljno ugrožava smjerove razvoja turizma kod nas. Stanovništvo županije i sve strukture su bile protiv toga - rekao je u nastavku.

Govorio je i o decentralizaciji koju je premijer spomenuo.

- Decentralizacija koja je provedena, to građani moraju znati, provedena je na račun lokalne samouprave. Promjenama u sustavu poreza na dohodak ozbiljno su smanjeni prihodi općina i gradova jer je porez na dohodak glavni prihod, a on je smanjen. Sada četvrta faza je smanjenje od 100% za one do 25 godina i onih do 30 godina za 50%. To ide u potpunosti na račun lokalne samouprave. Vlada decentralizira Hrvatsku na račun općina i gradova - rekao je Ivaniš.

Kaže kako je sve bio igrokaz.

- To je bio igrokaz kojem su još dodali i priču o KBC-u Rijeka koji je transgeneracijski projekt. Tri generacija riječkih političara i liječnika su se borili za KBC. Sada je Vlada dala 700 milijuna kuna kreditnog novca. Istu količinu koju je 93. dao Račan s dva potpredsjednika Riječana za izgradnju Rebra, prema tome ništa nam nisu poklonili - zaključio je.