Ivankovićev TTS zatvara vrata nakon mjera: 'Najbezbolnije je'

Na žalost, svih 17 djelatnika će danas potpisati sporazumni otkaz i idu na burzu na teret države najmanje 3 mjeseca, a tvrtka TTS Sport doo ide u mirovanje, ističu iz TTS-a, nakon odluke o zatvaranju sportskih objekata

<p>Odlukom nacionalnog Stožera civilne zaštite RH, a na prijedlog županijskog Stožera civilne zaštite na snazi je niz novih, strožih mjera. One se odnose na zatvaranje sportskih i ugostiteljskih objekata. Tim je direktno pogođen TTS sportski centar koji vodi kći proslavljenog hrvatskog trenera <strong>Branka Ivankovića</strong>.</p><p>Oni su izvijestili da se TTS Sport centar nakon punih 11 godina rada kompletno zatvara.</p><p>– Na žalost, svih 17 djelatnika će danas potpisati sporazumni otkaz i idu na burzu na teret države najmanje 3 mjeseca, a tvrtka TTS Sport doo ide u mirovanje. Vjerujemo da će se mnogi privrednici u županiji odlučiti na isti korak jer je to najbolje i najbezbolnije rješenje i za djelatnike i za tvrtke. Radnici su bili naše najveće bogatstvo, ali velika većina pogođenih mjerama već mjesecima generira minuse i više to ne mogu izdržati pa i po cijenu otpuštanja – ističu iz TTS-a i dodaju da iako Međimurska županija ima praktički iste rezultate, njihov župan se nije odlučio na ove najrigoroznije mjere.</p><p>- Sigurno je da će ljudi iz Varaždina odlaziti u Međimurje i opet bude sve isto kao i da tu sve radi samo što će u našoj županiji ljudi ostati bez posla. TTS Sport centar je upozoravao župana i državni stožer da svaku donesenu epidemiološku mjeru u isto vrijeme mora pratiti i protumjera jer je nemoguće ispunjavati financijske obaveze u ovim okolnostima. Na žalost ovo je 5. i konačna mjera koju ne prati niti jedna protumjera, a Božinović je najavio, citiramo „da će se o protumjerama tek razgovarati na vladi“. To znači da će protumjere biti aktivne puno prekasno jer su trebale stupiti na snagu prije ili u isto vrijeme kad i epidemiološke mjere – ističu.</p><p>Još jednom su prozvali varaždinskog župana <strong>Radimira Čačića </strong>da na jednako agilan način kako je predložio i dogovorio ove rigorozne mjere isto tako agilno osigura iz proračuna županije protumjere za sve pogođene mjerama u županiji i to u roku od 5 dana.</p><p>– Pod protumjerama ne mislimo samo na plaće djelatnicima kako je to bilo u proljeće već i sve troškove koje smo sami podmirili u proljeće bez ikakve pomoči države ili županije, a koji su nam svima generirali velike minuse. Ako to ne bude tako vjerujemo da će doći do financijskog kolapsa većine pogođenih mjerama i da će se već slijedeći tjedan burza rada u Varaždinu zatrpati otpuštenim radnicima jer će privrednici zbog stalnih divljanja s mjerama u županiji staviti firme u mirovanje, a radnici će pasti na teret države. Vidimo se sljedeće godine, a vi dragi naši djelatnici, klijenti i simpatizeri ne zaboravite u svibnju na izborima tko vam je uzeo kruh iz usta – zaključuju.</p>