Ivica Baksa: Godišnji dodatak za umirovljenike trebao bi iznositi 14 eura po godini staža

Saborski zastupnik Ivica Baksa (Klub Centra i NPS-a) kazao je u petak da prijedlog Vlade da prvi godišnji dodatak za umirovljenike iznosi šest eura po godini staža ne zadovoljava ni osnovna očekivanja te poručio da bi taj iznos trebao biti barem 14 eura.

Godišnji dodatak za umirovljenike od 6 eura je simboličan iznos, za umirovljenika s 40 godina staža to znači 240 eura, to je svega 50 centi mjesečno po godini staža, taj iznos ne zadovoljava ni osnova očekivanja, kazao je Baksa u slobodnom govoru.

„Ako želimo govoriti o pravoj trinaestoj mirovini onda iznos mora biti barem 14 eura po godini staža”, smatra.

Pita se hoće li se na godišnji dodatak plaćati porez. „Ako hoće, onda govorimo o apsurdu”, rekao je Baksa.

Također se založio da se ukidanje poreza na mirovina pomakne na početak 2026. godine, a ne kako je najavljeno stupi na snagu tek od 2027. godine.

I Loris Peršurić (Klub IDS-a, PGS-a, UNIJA KVARNERA i ISU-PIP-a) složio se da je predloženi iznos godišnjeg dodataka premali, te predložio usmjeravanje ciljanih pomoći najugroženijima, kao što je sufinanciranje troškova smještaja u domovima za starije.

Zvonimir Troskot (Klub Mosta i nezavisnog Josipa Jurčevića) ponovio je stav svog Kluba oko takozvanih karti "seksalica", za koje tvrdi da bi trebale biti dio najavljene nastave zdravstvenog odgoja u zagrebačkim školama, te o chat controlu, uredbi EU-a za sprječavanje i borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece na Internetu.

„Treba jasno reći, gubite se od naše djece”, poručio je.

„Zbog relativizacije pedofilije Tanji Jurin trebalo bi oduzeti akademsku titulu i trajno zabraniti daljnje provođenje nastave”, dodao je Troskot o članici Povjerenstva za izradu kurikuluma zdravstvenog odgoja u zagrebačkim školama.

Kada je riječ o chat controlu, ocijenio je da se time neće uhvatiti pedofili i ako se želi obračunati s pedofilijom, treba se obračunati s onima koji je javno opravdavaju.

Ana Puž Kukuljan (Klub SDP-a) prigovorila je zbog kašnjenja dostave pisama i pošiljaka Hrvatske pošte.

„Računi dolaze zajedno s opomenama, sudski pozivi nakon ročišta, a građani plaćaju kamate i snose posljedice”, upozorila je i dodala da domoljublje nije samo u velikim riječima već i u malim stvarima, da pošiljka stigne na vrijeme.