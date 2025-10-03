Obavijesti

News

Komentari 0
FINANCIJSKA POTPORA

Ivica Baksa: Godišnji dodatak za umirovljenike trebao bi iznositi 14 eura po godini staža

Piše hina,
Čitanje članka: 1 min
Ivica Baksa: Godišnji dodatak za umirovljenike trebao bi iznositi 14 eura po godini staža
ILUSTRACIJA - Umirovljenici | Foto: Patrik Macek/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Umirovljenici bijesni, Vlada nudi 6 eura godišnje! Baksa traži 14 eura, a Peršurić ciljanu pomoć. Troskot protiv "seksalica" u školama, a Puž Kukuljan kritizira kašnjenje pošiljaka

Saborski zastupnik Ivica Baksa (Klub Centra i NPS-a) kazao je u petak da prijedlog Vlade da prvi godišnji dodatak za umirovljenike iznosi šest eura po godini staža ne zadovoljava ni osnovna očekivanja te poručio da bi taj iznos trebao biti barem 14 eura.

Godišnji dodatak za umirovljenike od 6 eura je simboličan iznos, za umirovljenika s 40 godina staža to znači 240 eura, to je svega 50 centi mjesečno po godini staža, taj iznos ne zadovoljava ni osnova očekivanja, kazao je Baksa u slobodnom govoru.

„Ako želimo govoriti o pravoj trinaestoj mirovini onda iznos mora biti barem 14 eura po godini staža”, smatra.

Pita se hoće li se na godišnji dodatak plaćati porez. „Ako hoće, onda govorimo o apsurdu”, rekao je Baksa.

OČEKIVALI VIŠE Matica umirovljenika Hrvatske: Nismo zadovoljni dodatkom od 6 eura godišnje, ponižavajuće je
Matica umirovljenika Hrvatske: Nismo zadovoljni dodatkom od 6 eura godišnje, ponižavajuće je

Također se založio da se ukidanje poreza na mirovina pomakne na početak 2026. godine, a ne kako je najavljeno stupi na snagu tek od 2027. godine.

I Loris Peršurić (Klub IDS-a, PGS-a, UNIJA KVARNERA i ISU-PIP-a) složio se da je predloženi iznos godišnjeg dodataka premali, te predložio usmjeravanje ciljanih pomoći najugroženijima, kao što je sufinanciranje troškova smještaja u domovima za starije.

Zvonimir Troskot (Klub Mosta i nezavisnog Josipa Jurčevića) ponovio je stav svog Kluba oko takozvanih karti "seksalica", za koje tvrdi da bi trebale biti dio najavljene nastave zdravstvenog odgoja u zagrebačkim školama, te o chat controlu, uredbi EU-a za sprječavanje i borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece na Internetu.

„Treba jasno reći, gubite se od naše djece”, poručio je.

EVO ŠTO TO ZNAČI Umirovljenicima na račun stiže 13. mirovina: 'Izgleda pravedno, a to nije uopće prava mirovina'
Umirovljenicima na račun stiže 13. mirovina: 'Izgleda pravedno, a to nije uopće prava mirovina'

„Zbog relativizacije pedofilije Tanji Jurin trebalo bi oduzeti akademsku titulu i trajno zabraniti daljnje provođenje nastave”, dodao je  Troskot o članici Povjerenstva za izradu kurikuluma zdravstvenog odgoja u zagrebačkim školama.

Kada je riječ o chat controlu, ocijenio je da se time neće uhvatiti pedofili i ako se želi obračunati s pedofilijom, treba se obračunati s onima koji je javno opravdavaju.

Ana Puž Kukuljan (Klub SDP-a) prigovorila je zbog kašnjenja dostave pisama i pošiljaka Hrvatske pošte.

„Računi dolaze zajedno s opomenama, sudski pozivi nakon ročišta, a građani plaćaju kamate i snose posljedice”, upozorila je i dodala da domoljublje nije samo  u velikim riječima  već i u malim stvarima, da pošiljka stigne na vrijeme.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Užas kod Senja: Auto izletio u more, četvero ljudi poginulo
RONIOCI IZVLAČILI TIJELA

Užas kod Senja: Auto izletio u more, četvero ljudi poginulo

Do nesreće je došlo oko 16.30 sati u naselju Bunica. Angažirani su ronioci HGSS-a, a iz mora su izvučena dva ženska i dva muška tijela.
Zavadlavu smanjili kaznu! Sud tvrdi da nije planirao ubojstva
ODLUKA SUDA

Zavadlavu smanjili kaznu! Sud tvrdi da nije planirao ubojstva

VKS smatra da Zavadlav nije planirao ubojstva, a pitanje je je li znao u koga puca. Zavadlav je htio srušiti presudu tako da ga se proglasi psihotičnim, pa onda i nevinim. Tvrdi da na snimkama uopće nije on
Snijeg zatrpao dijelove Srbije: Polarni vortex stiže i kod nas!
TEMPERATURE U NAGLOM PADU

Snijeg zatrpao dijelove Srbije: Polarni vortex stiže i kod nas!

Hladna fronta s istoka donijela je obilne oborine i snijeg u Srbiju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025