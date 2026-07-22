Ivica Dačić opet negira korištenje zvučnog topa: 'Spremni smo ih i prodati...'

Srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić opet je odbacio optužbe da je tijekom velikog prosvjeda u Beogradu korišten takozvani zvučni top (LRAD), poručivši da je riječ o "čistoj laži" te da je Srbija spremna prodati uređaje kako bi otklonila sve sumnje. Gostujući na Radio Beogradu, Dačić je objasnio da uređaji imaju dvije funkcije – jednu za glasovna upozorenja na većim udaljenostima te drugu koja emitira pulsirajuće zvukove za rastjerivanje okupljenih.

- Riječ je o uređajima koji imaju dva moda. Jedan služi da se na veću daljinu s većom snagom da upozorenje, na primjer da skup nije prijavljen ili da se ljudi raziđu, a drugi emitira piskave, pulsirajuće zvukove koji utječu na rastjerivanje grupa. U našoj zemlji ova druga funkcija nije dopuštena, a naši uređaji nikada nisu korišteni ni u prvoj funkciji kao razglas, iako su legalno nabavljeni prije više godina - rekao je Dačić.

Naglasio je kako su tvrdnje da je zvučni top korišten protiv prosvjednika potpuno neutemeljene.

- Ja sam poslije svih napisa tehnički ukinuo mogućnost da se taj drugi mod uopće može koristiti, a spremni smo ih i prodati - kazao je.

Osvrnuo se i na slučaj vojnog analitičara Aleksandra Radića, protiv kojega je raspisana tjeralica nakon što je javno tvrdio da je tijekom prosvjeda korišten zvučni top.

- Nemam informacija gdje se on nalazi, ali nije u Srbiji, to su svi vidjeli. Očigledno postoje neke zemlje koje su postale utočište za one koji prekrše zakon u Srbiji. Policija ne kvalificira djelo, ona prikuplja podatke i dostavlja ih tužitelju, koji odlučuje o pravnoj kvalifikaciji - izjavio je Dačić.

Više javno tužiteljstvo u Beogradu ranije je priopćilo da sumnja kako su studenti tijekom prosvjeda 15. ožujka planirali simulaciju uporabe zvučnog topa te je naložilo prikupljanje informacija i razgovore sa svima koji su javno tvrdili da je takav uređaj korišten protiv sudionika prosvjeda.

U sklopu istrage pretražen je Radićev stan, a na informativne razgovore pozvano je više javnih osoba, među kojima odvjetnik Aleksandar Olenik, glavni urednik portala Srbin.info Dejan Zlatanović, direktor agencije Beta Vojkan Kostić te predsjednik stranke Srbija Centar (SRCE) Zdravko Ponoš.

Beogradsko tužiteljstvo sredinom srpnja objavilo je da je protiv Radića podnesena kaznena prijava te je predložen istražni zatvor jer je, kako navode, napustio Srbiju i nalazi se u bijegu.

Dačić je komentirao i izjavu potpredsjednice Socijalističke partije Srbije Snežane Paunović o etničkom čišćenju na Kosovu, istaknuvši kako je pogrešno interpretirana.

- Nametanje teze da je Srbija kriva za ratove i etničko čišćenje je i dalje aktualno. Podaci o broju Srba govore da su oni očišćeni iz Zagreba, Knina, Sarajeva, Prištine, Peći i Prizrena. Snežana Paunović je i sama rekla da se pogrešno izrazila, ali prebacivanje krivnje sa žrtve etničkog čišćenja na nju ili na Socijalističku partiju Srbije zaista nije korektno - rekao je.

Govoreći o stanju u SPS-u, poručio je da nitko nije iznad stranke te da će svako odstupanje od njezine politike biti predmet rasprave unutar stranačkih tijela.

Na kraju je istaknuo kako SPS zasad nije razgovarao o zajedničkoj izbornoj listi s koalicijskim partnerima te da se stranka priprema za parlamentarne i predsjedničke izbore, bilo da budu redovni ili prijevremeni.

- Nikakav prijedlog o zajedničkoj listi nismo imali, niti smo razgovarali na tu temu. Mi smo odlučili da se spremamo za parlamentarne i predsjedničke izbore i ako budemo išli odvojeno, spremamo svoje kandidate. Smatram da trebaju biti redovni izbori, ali ako budu izvanredni, mi smo spremni - zaključio je Dačić.