Poduzetnik Ivica Dilber u rodnom je kraju, u Duvanjskom polju, zasadio vinovu lozu, koja daje jedinstvena i nezaboravna vina, Berba kreće za 10 dana
LOZA 1000 METARA NAD MOREM PLUS+
Ivica ima vinograd na nebu: 'Ovo su najviši nasadi loze, ne samo u BiH, nego u svijetu!'
Kraj iz kojega dolaze dvije hrvatske misice, gdje je na Duvanjskom polju prije 1100 godina okrunjen prvi hrvatski kralj Tomislav, kroz zlatne vinske kapljice, dobivene na gotovo 1000 metara nadmorske visine, priča još jednu jedinstvenu priču. U Eminovu selu jesensku idilu upotpunjuje nešto čime se u Tomislavgradu diče kao samo svojim, a onda opet svjetskim.
