LOZA 1000 METARA NAD MOREM PLUS+

Ivica ima vinograd na nebu: 'Ovo su najviši nasadi loze, ne samo u BiH, nego u svijetu!'

Piše Iskra Čizmić,
Ivica ima vinograd na nebu: 'Ovo su najviši nasadi loze, ne samo u BiH, nego u svijetu!'

Poduzetnik Ivica Dilber u rodnom je kraju, u Duvanjskom polju, zasadio vinovu lozu, koja daje jedinstvena i nezaboravna vina, Berba kreće za 10 dana

Kraj iz kojega dolaze dvije hrvatske misice, gdje je na Duvanjskom polju prije 1100 godina okrunjen prvi hrvatski kralj Tomislav, kroz zlatne vinske kapljice, dobivene na gotovo 1000 metara nadmorske visine, priča još jednu jedinstvenu priču. U Eminovu selu jesensku idilu upotpunjuje nešto čime se u Tomislavgradu diče kao samo svojim, a onda opet svjetskim.

Detalji okršaja bivše TV zvijezde i zaštitara! Susjedi oprezni: 'Svi mi znamo kakav je Leon Lučić'
DRAMA U SREDIŠĆU

Detalji okršaja bivše TV zvijezde i zaštitara! Susjedi oprezni: 'Svi mi znamo kakav je Leon Lučić'

Bivši policajac i TV zvijezda Leon Lučić pucao na zaštitara Denisa M. Stanari ulice u Središću u šoku: ‘Vikao je: Gdje je pi**a Leon, gdje je?’
STRAVA U ZAGREBU Ubio ženu pa sebe. Tijelo joj našli u šikari
UŽAS U ZAGREBU

STRAVA U ZAGREBU Ubio ženu pa sebe. Tijelo joj našli u šikari

Pretragom stana pronađen je papirić na kojem je bilo navedeno selo na području Strmca Odranskog. Na tu lokaciju se potom zaputila policija.
Vrapče potresa ubojstvo Đurđice (42). Susjedi: 'U šoku smo...' Kuma: 'Bile smo bliske, užas...'
OGLASILA SE I POLICIJA

Vrapče potresa ubojstvo Đurđice (42). Susjedi: 'U šoku smo...' Kuma: 'Bile smo bliske, užas...'

Cijela je situacija užasna, Đurđice više nema, a i dijete je u istom danu ostalo bez roditelja, kaže kuma ubijene Đurđice...

