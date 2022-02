Puljak je rekao da su sebi i građanima - kada su ušli u Banovinu - obećali da će gradom upravljati tako da rješavaju sve probleme, čak i one koji se godinama nisu rješavali, te da će sve standarde podići na višu razinu, a tako su i krenuli.

Priznavši da ima stvarni grč u želucu, ne samo metaforički, jer su pogriješili ondje gdje nisu smjeli - u komunikaciji i pristojnom ponašanju, što je dio njihova programa. Dodao je kako baš zato ne postoji ni najmanja želja da umanji i relativizira ono što se dogodilo.

"Zbog svega izrečenog, dogradonačelnik, ja i svi naši suradnici nismo htjeli uputiti samo javnu ispriku novinarki, nego najaviti i korake koje ćemo poduzeti, ne da se izvučemo iz ove situacije, nego da ovu pogrešku popravimo. Dogradonačelnik Ivošević se povlači iz javnog života na neko vrijeme kako bi u sebe uložio napore koji su u tako stresnom poslu potrebni za javnu komunikaciju, a ne samo za odlično izvršavanje svojih poslova", rekao je gradonačelnik Puljak.

Istaknuo je da ne želi izgubiti tako dobrog suradnika koji izvrsno radi svoj posao, a Split, rekao je, ne treba izgubiti beskompromisnog borca za bolji i uređeniji grad. Ni mediji ne smiju izgubiti mogućnost da sve to prate i valoriziraju na pristojan i slobodan te nepristran način, dodao je.

Dogradonačelnik će, rekao je Puljak, vrijeme povlačenja iz javnog života potrošiti na podizanje komunikacijskog standarda, što je ulaganje u budućnost naših odnosa i još predaniji rad za Split. Podsjetio je kako je u nastupnom govoru nakon pobjede na izborima rekao da će u njihovu radu biti pogrešaka, a to je jedan od takvih dana.

Na mnoga pitanja novinara, gradonačelnik Puljak je izjavio kako je dogradonačelnik shvatio da je pogriješio, ispričao se i donio odluku povući se iz javnosti i raditi na sebi. Ocijenio je kako je takav način komunikacije neprimjeren, te je problem u komunikaciji, za koji oni znaju da postoji i ne bježe od rješavanja drugih problema.

Na pitanje kakva je to radionica koju će pohađati dogradonačelnik, Puljak je odgovorio da će popravljati svoje vještine i - kada budu smatrali da je došlo vrijeme da se vrati u javnost - to će i učiniti. Na novinarsku opasku da je Ivošević u svojim godinama već trebao naučiti osnove komunikacije Puljak je rekao kako svatko od nas ima šansu popraviti ono što mu je problem, a on vjeruje da će se to i dogoditi.

Na pitanje do kada će dogradonačelniku davati šansu na svoju štetu, odgovorio je kako je najvažniji interes grada, da su se oni uhvatili u koštac s problemima koji su se desetljećima gomilali.

"Sada imamo i mi problem, i isto tako ćemo se uhvatiti u koštac i s tim problemom jer svima nam je na duši interes grada i građana", dodao je Puljak.

Odgovarajući dalje na pitanja, rekao je kako je Ivošević, zbog obiteljskih razloga, prije prijetnji novinarima otputovao u inozemstvo, te kako misli da Ivoševića još nitko nije kontaktirao ni iz policije, ni odvjetništva.

Novinarima se u ime Službe za odnose s javnošću ispričala i Ana Đeldum, koja je rekla da im je iskreno žao zbog neugodnosti koje je imala Nikolina Lulić ili bilo tko od kolega s kojima imaju dugogodišnju ugodnu i profesionalnu suradnju. Poručila je da će se ta suradnja nastaviti.