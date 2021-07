Mislim da ćemo danas konstituirati Gradsko vijeće u 14 sati. Mi smo sa svojim partnerima Mostom, SDP-om, Pametno za Split i Dalmaciju, Možemo i Nezavisnom listom Branke Ramljak dogovorili većinu i dogovorili smo se da ćemo konstituirati Gradsko vijeće i da će predsjednik vijeća biti Jakov Prkić, rekao je splitski gradonačelnik Ivica Puljak koji kaže kako je s partnerima dogovorena projektna suradnja, prenosi N1.

Puljak kaže kako Most neće sudjelovati u rotaciji, ali će podržati njihov rad u Vijeću.

- Nadam se da ćemo imati stabilnu većinu od sada pa do kraja mandata - rekao je Puljak.

Ističe kako su stavili na papir projekte oko kojih će se dogovarati te da će imati izvještaje o ključnim projektima.

- Ideološka pitanja su jako rijetka u gradskoj politici. Demokracija na kraju ipak odluči o takvim temama. Mislim da razumni ljudi znaju da, iako se ne slažu oko nekih stvari, da se moraju dogovarati i naći najbolje rješenje za građane i mislim da ni oko toga neće biti velikih problema - rekao je Puljak.

Puljak smatra kako problema neće biti.

- Nikad nisam bježao od jasnog stava. Uvijek ću izraziti jasan stav, a onda ćemo se pokušati dogovoriti, usuglasiti i naći zajednički stav - poručio je Puljak.

Osvrnuo se i na održavanje Povorke ponosa u Splitu i postavljanje duginih zastava.

- Nismo uopće o tome raspravljali. Davno smo odlučili da će se ta zastava izvjesiti u Splitu na mjestima gdje je predviđeno da se one izvjese, a ja ću osobno biti u Paradi ponosa u subotu. Moja odluka je da idem u Paradu ponosa i da se zastava izvjesi. To smo dogovorili i s organizatorima tako da ni oko toga nema nikakvih problema - rekao je Puljak.

Kaže kako ne planira na godišnji odmor jer ima dosta posla.

- Na prvom Gradskom vijeću ćemo predložiti da počne proces izmjene GUP-a radi nekih garaža i nekih drugih javnih sadržaja te radi usklađivanja sa zakonom. Odblokirat ćemo proces izgradnje nekoliko garaža u Splitu koje su bile ostale iz prethodnog saziva Gradskog vijeća. To su najkritičnije i ključne odluke koje moramo donijeti. Isto tako, imenovat ćemo nadzorne odbore u nekoliko gradskih firmi - rekao je Puljak.

Dodao je kako će se raspisati javni poziv na kojeg će se građani moći javiti.

- Što se tiče rekonstrukcije gradske uprave, taj proces će trajati šest mjeseci, otprilike do kraja godine. S obzirom na to da želimo rekonstruirati i Gradsku upravu i procese u pozadini i pronaći najbolje ljude iz Gradske uprave da oni budu pročelnici novih odjela ili onih koji ostanu, s obzirom na to da želimo stvoriti najmoderniju i najefikasniju upravu u Hrvatskoj, treba nam i stručna pomoć ljudi koji to znaju. Mi ćemo zamoliti pomoć Ekonomskog fakulteta, ali proces ćemo voditi mi i ja ću upravljati njime - rekao je Puljak.

Kaže kako nisu mijenjali pročelnike i kako daju priliku svima da se iskažu.

- U reorganizaciji ćemo vidjeti koji pročelnici su dobro radili svoj posao. Oni koji jesu će ostati, a koji nisu će se promijeniti. Dobili smo mandate na raspolaganju dvojice direktora gradskih tvrtki i to smo i prihvatili i kad se imenuju novi nadzorni odbori zamijenit ćemo direktore preko javnog natječaja - rekao je Puljak.

Komentirao je i otvaranje predmeta protiv zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića oko imenovanja u Upravno vijeće bolnice Srebrnjak.

- Ne bih osuđivao Tomaševića puno jer su imali puno donacija. Mislim da bi se svi morali približiti jedni drugima, zaboraviti na neke od prepirki koje smo imali u prošlosti, ali to sve treba biti javno, transparentno i za javni interes - zaključio je Puljak.