Redakciji Expressa bilo je plan razgovarati s kandidatom Vicom Mihanovićem (HDZ), koji je kao drugi izborio nastavak borbe za splitskoga gradonačelnika. No iako je na intervju prvotno pristao, nakon nekoliko sati njegov čovjek za odnose s medijima porukom je javio kako to neće biti moguće. To je bio drugi put. O očekivanjima od drugoga kruga razgovarali smo zato sa znanstvenikom Ivicom Puljkom, koji je iznenađenje ovih izbora.