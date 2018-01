Ivica Todorić: Knighthead je najveći dobitnik Lexa Agrokor

Američki fond Knighthead najveći je dobitnik Lexa Agrokor, jer mu taj zakon omogućuje visok profit u kratkom vremenskom razdoblju, dok će drugi vjerovnici morati otpisati znatan dio svojih potraživanja, piše osnivač i bivši predsjednik Uprave Agrokora Ivica Todorić u ponedjeljak u najnovijem blogu.

Todorić, koji je u Londonu i koji je pod istragom hrvatskog pravosuđa, kaže kako je Knighthead počeo kupovati Agrokorove obveznice još u siječnju 2017. godine po nepovoljnoj cijeni od 85 do 90 centi za dolar, pa se postavlja pitanje zašto fond koji posluje rizičnim ulaganjima s visokim prinosima plaća visoku cijenu.

Nadalje, piše Todorić, već u ožujku Knighthead postaje najveći imatelj Agrokrovih obveznica, a nastavlja kupovati obveznice po 30 posto njihove cijene i nakon otvaranja postupka izvanredne uprave, unatoč najavama Agrokorove propasti.

Zašto bi netko gomilao Agrokorove obveznice u takvoj situaciji, pita se Todorić, i odgovara da taj "ili srlja u propast ili ima pravu informaciju".

Todorić ističe da se sve razjašnjava potpisivanjem ugovora o najstarijem kreditu do 1,06 milijardi eura (roll-up kreditu) u kojem Knighthead dobiva prednost namirenja i u kojem stječe pravo prvenstva u odnosu na namirenje tražbina s osnova danog kredita, kao i pravo na namirenje svojih tražbina s osnova obveznica u cijelosti i to do iznosa roll-up kredita.

Drugi vjerovnici koji nisu sudjelovali u roll-up kreditu neće imati tu mogućnost već će morati otpisati oko 70 do 85 posto svog potraživanja po istom osnovu, piše Todorić.

Smatra da to nije u skladu s odredbama Lex Agrokora i drugih pravnih propisa.

Todorić upozorava i da se 50 posto iznosa dobivenog na temelju roll-up kredita koristi za namirenje dugova nastalih prije otvaranja postupka, tj. za namirenje po obveznicama.

"Ako je Knighthead dao 100 dolara, 50 dolara mu se odmah vraća po drugom osnovu. To je također protivno odredbama Lex Agrokora, jer po tom zakonu novac dobiven temeljem roll-up kredita mora biti korišten isključivo za smanjenje sistemskog rizika, nastavak poslovanja, očuvanje imovine ili podmirenje tražbina iz operativnog poslovanja (a ne za namirenje starih dugova po obveznicama). Dakle, osim što se remeti načelo razmjernog namirenja vjerovnika, novac iz roll-up kredita se troši suprotno zakonom predviđenoj svrsi. Bez ikakve mogućnosti nadzora suda", piše Todorić.

Zaključuje da time umjesto značajnog gubitka na otpisu potraživanja temeljem obveznica, Knighthead iznenada postaje financijski pobjednik koji namiruje 100 posto potraživanja po obveznicama i ostvaruje enorman profit i u odnosu na druge vjerovnike ima višestruko bolju poziciju.

