Ivonino srce je - simbol grada

KUĆA ZA SVE U potresu je uništeno 25.000 nekretnina, i barem trostruko toliko srca koja su u njima živjela. Ivonino srce koje zacjeljuje svima njima daje nadu u sutra

<p>Simbol nade nakon potresa postalo je vuneno srce koje spaja pukotinu na zidu Gimnazije Tituša Brezovačkog na Gornjem gradu.</p><p>Iza njega stoji Ivona Martinčić, dizajnerica interijera i vlasnica Voona dizajna - proizvoda od vune, od koje je napravljeno i simboličko srce.</p><h2>Krpala sam rupe, sa srcem</h2><p>Zanimljivo je da je srce nastalo mnogo prije potresa, a njegovim simbolom postalo je sasvim slučajno.</p><p>- Srce sam postavila prošle godine u rujnu, u sklopu projekta Okolo. Imala sam zadatak simbolično pokrpati rupe po gradu, a jedna od njih bila je i pukotina zida na školi. Ali dan nakon potresa fotografiju srca kako spaja pukotinu počeli su dijeliti na društvenim mrežama, kao simbol nade - simbol koji govori da će Zagreb jednog dana opet biti čitav. Srce je dobilo novu dimenziju, nešto što uopće nisam planirala - kaže.</p><h2>Pogledajte video: Obnova će trajati desetljećima</h2><p>Tog joj dana mobitel nije prestajao zvoniti.</p><p>- Sve mi je to bilo nevjerojatno. Počelo je tagiranjem srca na društvenim mrežama, a zatim sam počela dobivati poruke. Zapravo sam cijeli dan nakon potresa provela dopisujući se. Ljudi su u cijelom tom strahu trebali osjetiti da će na kraju ipak sve biti dobro. I to mi je najviše ostalo u sjećanju, ta pozitiva i zajedništvo - objašnjava Ivona.</p><h2>Uskoro će rušiti dio zida gdje je srce</h2><p>Srce je ipak zamišljeno kao privremena instalacija te će ga u jednom trenu morati maknuti.</p><p>- Škola je u obnovi te su radnici već srušili dio zida. Rekli su mi da će uskoro rušiti i dio zida na kojem je srce, ali točno do srca, tako da će ono, žilavo, kakvo jest, još neko vrijeme ipak živjeti - priča nam Ivona.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Snimke potresa u Zagrebu</strong></p><p>Ipak, s obzirom na to da su se ljudi s njim saživjeli, moguće je da će ga premjestiti na neko drugo mjesto, ili nakon obnove škole vratiti na isto.</p><p>- Kad su radnici počeli rušiti zid, ljudi su se bojali da je nestalo i srce. Tad sam shvatila koliko zapravo ovo srce znači ljudima ovoga grada, tako da možda ipak pronađemo način da ostane cijelo - kaže.</p><h2>Potres je ujedinio ljude</h2><p>No prošli je tjedan Zagreb dobio i svoje drugo srce, na prvi dan projekta Okolo.</p><p>Ovo novo napravljeno je od nekoliko malih.</p><p>- Potres je ujedinio ljude i pokazao ono najljepše o nama. Nad strahom su prevagnuli ti ‘mali’ ljudi koji su radili i pomagali jedni drugima. Tako da novo srce simbolizira zagrebačke krhotine, odnosno male ljude i male ljubavi koje su se skupile da naprave novo srce - da Zagreb ponovno bude kakav je bio - zaključuje dizajnerica, koja nije ni slutila što će njen srčani uradak značiti gradu, odnosno njegovim ljudima.</p><p>U potresu je stradalo 25.000 nekretnina, a onda i, nema sumnje, barem trostruko više srca koja su u njima živjela.</p><p>Sva zajedno kucaju u nadi da će Zagreb uskoro opet oživjeti.</p>