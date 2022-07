Ivošević o aferama: 'Mogu se pogledati u ogledalo, nisam napravio ništa na štetu grada'

Ivica Puljak ponovno je osvojio mandat za gradonačelnika Splita, a stranka Centar ukupno 15 mandata u gradskom vijeća.

Ono što slijedi je preuzimanje Banovine, ali i slaganje gradskog vijeća.

- Sačekat ćemo službene rezultate. Mislim da ćemo do kraja tjedna preuzeti upravljanje Gradom, a vrlo skoro ćemo formirati gradsko vijeće. Ovih dana ćemo razgovarati s Mostom i SDP-om i njima ponuditi suradnju. Mislim da će do te suradnje i doći i mislim da ćemo se svi zajedno koncentrirati na dobrobit grada - rekao je Puljak u razgovoru za RTL.

Nije otkrio tko bi mogao biti predsjednik gradskog vijeća.

- To ćemo vidjeti. Razgovarat ćemo s partnerima. Mislim da tu neće biti problema. To je veliki posao i vrlo odgovoran posao i siguran sam da ćemo naći najbolju osobu za to - kazao je.

Otkrio je i koji su mu prioriteti.

- Nastavit ćemo projekte koje smo započeli. Gospodarit ćemo otpadom tako da će za tri godine Grad Split odvajati 50 posto otpada i biti primjer kako se gospodari otpadom. Popravit ćemo javni prijevoz, napraviti garaže i ostale prometnice, a onda ćemo napraviti vrtiće i škole. Na kraju ovog mandata od tri godine, sva djeca će imati mjesto u vrtiću u Gradu Splitu i razvijat ćemo GUP tako da planove za budući razvoj grada i ono što sam siguran da ćemo imati odličnu suradnju u Gradskom vijeću. Ne samo s većinom nego i sa svima ostalima. Mislim da je došlo jedno vrijeme da zaista postignemo konsenzus oko najvažnijih stvari u Gradu Splitu i da svi zajedno funkcioniramo. Oporba će kritizirati, kritika je uvijek dobrodošla, ali mislim da dolazi vrijeme jednog konsenzusa, ja bih rekao jedne blaže situacije u politici Grada Splita jer su tako građani odlučili na izborima - kazao je Puljak.

Zamjenik splitskog gradonačelnika Bojan Ivošević za Dnevnik Nove TV otkrio je je li mu neugodno što su dobili izbore uz tako malu izlaznost.

- Broj naših glasova je veći nego što je Andro Krstulović Opara dobio, legitimitet je nesporan. Onaj tko dovede u pitanje legitimitet izbora, dovodi u pitanje sve gradske vlasti grada Splita otkad se gradonačelnik bira na ovakav način - kazao je Bojan Ivošević.

Dodao je da je jako mali broj glasova birača zapravo dobila suprotna strana, Centar je imao izlaznost na razini "najboljih rezultata u povijesti Splita, a oni su u potpunosti zakazali, odnosno njihovi birači očito nisu cijenili ono što su radili u proteklih godinu dana.

Ivošević iza sebe ima tri afere, jednu optužnicu, a odgovorio je da kad dođe kući i pogleda se u ogledalo – ima nula afera.

- Ništa nisam napravio na štetu ovoga grada i građana i do zadnjeg dana ću se boriti za ovaj grad - kazao je. Sam ne može kontrolirati narativ koji je prisutan u javnosti, dodao je. Tvrdi da seks-afera s njegove strane nije bila neukusna, no da mu je žao kolege Baričića koji je iskorišten na jedan podao način i smatra da se u toj kampanji dotaklo moralno dno.

Tvrdi i da su se u prethodnim gradskim upravama izmišljala radna mjesta.

Otkrio je i hoće li podnijeti ostavku ako dođe do suđenja. Ivošević tvrdi kako to nije njegova odluka, već ovisi o zakonu i okolnostima.

