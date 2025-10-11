Ivošević odgovorio Šuti: 'Propuste svoje gradske uprave pokušava svaliti na drugog...'

Bivši dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević reagirao je u subotu na tvrdnje gradonačelnika Tomislav Šute da je iz gradske uprave izuzeto 660 dokumenta s Ivoševićevog korisničkog računa, poručivši kako je 10. lipnja ostavio u gradskoj upravi službeni laptop, čitač kartica i AKD karticu.

"Preporučujem Šuti da umjesto paradnih pressica na kojima propuste vlastite gradske uprave pokušava svaliti na nekog drugog, da ograniči pristup svojoj desnoj ruci koji ima suprotno zakonu. Ne nečijom omaškom već direktnim nalogom osobno gradonačelnika", istaknuo je Ivošević na facebooku.

On tvrdi da je 10. lipnja ove godine ostavio u gradskoj upravi službeni laptop, čitač kartica i AKD karticu na svoje ime. "Tad je, bar se nadam, deaktiviran moj račun zamjenika gradonačelnika u gradskoj upravi na kojeg više nisam ni pazio", ističe Ivošević.

Pritom dodaje kako je 12. lipnja 2025. dobio ponovo korisnički račun istog korisničkog imena, ali različite lozinke kao gradski vijećnik. "Ovlasti čemu taj račun ima pravo pristupiti (postoje razna programska rješenja koja gradska uprava koristi) donijela je gradska uprava u mandatu Tomislava Šute," navodi Ivošević.

Napominje kako nema informacija što su s navedenim računima radili u gradskoj upravi. "Postoji li jedan ili dva računa istog korisničkog imena, ako postoje dva jesu li oba aktivna ili samo jedan i koje ovlasti ima koji račun te kako su korišteni," kaže on.

Ivošević navodi kako provjereno zna da je cijeli mandat Andre Krstulovića Opare (bivšeg gradonačelnika) pristup cijelom sustavu pa tako i osobnim podacima imalo više ljudi koji nisu bili ni službenici ni dužnosnici ni gradski vijećnici, kao i da "upravo u ovom trenutku jedan službenik Odjela za financije ujedno desna ruka Tomislava Šute ima pristup podacima kojima ne bi smio imati." Ivošević, međutim, ne navodi ime tog službenika Odjela za financije.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, ranije danas, rekao je kako je s mail adrese bivšeg zamjenika gradonačelnika Bojana Ivoševića u razdoblju od 10 lipnja do 9. listopada ove godine izuzeto 660 dokumenta iz Gradske uprave i to isključivo onih koji su bili u djelokrugu Ivoševićevog rada, a o svemu je izviješćena i Agencija za zaštitu osobnih podataka. Šuta smatra kako taj čin "nosi niz implikacija" i ima "teške reperkusije" na cijeli sustav za osobne podatke.

O svemu se danas priopćenjem oglasila i Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) te su najavili hitno nadzorno postupanje nad Gradom Splitom.