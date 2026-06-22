On će biti prvi strani vatrogasac u hrvatskim DVD-ima • U Međimurje je došao prije šest godina • U Bangladešu je završio školu, no 'otjerao' ga je Covid
'Iz Bangladeša sam vam došao u Hrvatsku gasiti požare. Želim raditi za vas, dat ću sve od sebe'
Želim postati pravi vatrogasac, ići na intervencije i pomagati ljudima, rekao nam je MD Masuma Dewana (30) državljanina Bangladeša, koji već gotovo šest godina živi i radi u Hrvatskoj. Tisućama kilometara udaljen od rodnoga kraja, odlučio je postati član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Prelog. Tako je prvi put jedan strani državljanin uključen u rad vatrogasnog društva u Međimurju. Masum Dewan, kažu nam njegovi kolege, simpatičan je čovjek koji, kako kažu, ljude osvaja osmijehom već pri prvom susretu. Tri godine proveo je u Donjem Kraljevcu, a posljednje dvije živi i radi u Prelogu. Po struci je učitelj, a trenutačno radi kao autolakirer. Nakon završetka fakulteta u Bangladešu odradio je stručnu praksu u školi, no tad je stigla pandemija koronavirusa.
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