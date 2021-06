Na rijeci Dravi kod Osijeka kod pristaništa za čamce "Neptun" u srijedu oko 18.25 sati pronađeno je mrtvo tijelo muškarca, priopćili su iz PU osječko-baranjske, piše dnevnik.hr.

Tijelo je prevezeno na odjel patologije KBC Osijek gdje će se uvrditi identitet i uzrok smrti, izvjestili su iz MUP-a.

Pretpostavlja se da je riječ o nestalom 30-godišnjem Osječaninu kojemu je vir prevrnuo kanu. Dvojica koja su bila s njim na kanuu uspjela su otplivati na obalu. Pritrčao im je muškarac s obale u pomoć, no kanuist nakon što je odbio pomoć je nestao. Trojac u kajaku trebao je ploviti do Aljmaša do jedne vikendice gdje se trebala održati momačka večer.