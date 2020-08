'Iz Hrvatske nas je potjerala politika, ali ni vani nema posla'

I bogati otpuštaju pa su se Pavlići iz Nizozemske vratili u Hrvatsku Kostajnicu, na naknadu za nezaposlene. Iz Hrvatske su otišli zbog politike, no pandemija korona virusa ih je vratila

<p>Nije vrijeme za odlazak u dijasporu, nažalost, korona je sve promijenila pa smo bili prisiljeni vratiti se iz Amsterdama u Hrvatsku Kostajnicu. Ja sam prije krize u Nizozemskoj imao nekoliko ponuda za posao, ali je odjednom sve to nestalo, pričaju<strong> Daniel </strong>(46) i <strong>Marina Pavlić </strong>(34), koji su trebali započeti novi, neki bolji život u inozemstvu, ali ih je globalna kriza vratila kući.</p><p>Otišli su, kažu, iz ekonomskih razloga, ali i zato što ovdje više nije bilo moguće izdržati društvenu i političku atmosferu. Daniel je diplomirani dizajner, Marina psihologinja, imaju dvije kćeri, Emiliju i Daliju.</p><p>- Posla ni tamo više nema, otkaz su dobile na tisuće ljudi, i kad se nove zapošljava, prednost ipak daju svojim državljanima. Bio sam zbog toga spreman raditi bilo što, pa i u građevini, u nekoj tvornici, ali troškovi života i porezi su toliki da bi nam trebale dvije plaće od najmanje 2000 eura za preživljavanje. Stan je nemoguće pronaći ispod 1500 eura, vrtić ispod tisuću, cijene hrane su relativno prihvatljive, no sve je drugo jako skupo. Kako posao za takvu plaću zbog korone više nismo uspjeli naći, morali smo se vratiti - kaže Daniel, koji je u Hrvatskoj Kostajnici godinama vodio brojne ekološke i kulturne projekte.</p><p>- Ali sam dao otkaz jer sam želio ostati mentalno zdrav, nismo željeli da nam djeca odrastaju u državi u kojoj su glavna tema i dalje ustaše i partizani, razdor između Hrvata i Srba. Dok smo, kratko vrijeme, bili svi četvero u Amsterdamu i tražili posao, još smo postali i svjesniji apsurdnih priča koje vladaju Hrvatskom, dok Nizozemska stvara ‘plandemiju’, plan kako opstati najesen.</p><p>- I ja sam kao 18-godišnjak s ocem otišao na ratište, no zar sve to i dalje mora biti naša budućnost - ogorčen je Daniel. Na tu je temu snimio i nagrađivani dokumentarni film “Poštovana predsjednice”, kojim se zapravo oprostio od Hrvatske.</p><p>- To je film o svim manjim gradovima u kojima život nestaje. A nestaje jer se na funkcije postavljaju politički podobni umjesto sposobni ljudi. Svi oni pričaju o traumama koje nose iz rata, a ja im poručujem da onda posao, ako su traumatizirani, prepuste ljudima zdravog razuma - kaže Daniel.</p><p>Obitelj će opet pokušati otići van na proljeće. Dok god politička podobnost bude imala glavnu riječ, zaključuju, bit će mladih koji će iz Hrvatske odlaziti. Obrazovani su i spremni raditi, i samo žele bolju budućnost za svoju djecu.</p>