Iz Kine snimljena misteriozna eksplozija u Sjevernoj Koreji: 15 poginulih, iscurio plin?

Videozapis eksplozije pokazuje vatru iznad vrhova stabala, uz zvuk brojnih eksplozija. No, nitko još nije službeno potvrdio što se dogodilo, a sjevernokorejski mediji uopće ne izvještavaju o incidentu

<p>Videozapis snimljen iz Kine pokazuje eksploziju u Sjevernoj Koreji, prenijeli su brojni mediji u srijedu, dok jedan južnokorejski medij navodi da je došlo do curenja plina što je izazvalo smrtonosnu eksploziju u ponedjeljak</p><p>Reuters nije mogao neovisno potvrditi autentičnost videozapisa, koje su dobili AP i portal Daily NK sa sjedištem u Seulu, koji se bavi situacijom u Sjevernoj Koreji.</p><p>Drugi južnokorejski mediji također su se pozvali na neimenovane izvore koji navode da je došlo do više eksplozija.</p><p>Pozivajući se na neimenovani izvor iz Sjeverne Koreje, Daily NK piše u srijedu da je do 15 ljudi poginulo u eksploziji i požaru koji je uslijedio u gradu Hyesanu u pokrajini Yanggang, u blizini granice s Kinom.</p><p>AP citira putničkog agenta u kineskom graničnom gradu Changbaiu koji je vidio eksploziju te ju je snimio, ali ne zna uzrok nesreće.</p><p>Videozapis pokazuje vatru iznad vrhova stabala, uz zvuk brojnih eksplozija.</p><p>Sjevernokorejski mediji nisu spomenuli incident, a južnokorejski dužnosnici su kazali da ne mogu za sada potvrditi izvještaje.</p>