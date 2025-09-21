Obavijesti

VELIKA VREMENSKA PROGNOZA

Iz kupaćih u jakne! Temperatura u strmoglavom padu, stiže nam velika promjena vremena...

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL, Josip Regovic/PIXSELL, Canva

Od utorka promjenljivo i kišovito. Najviše kiše očekuje se u srijedu i u noći na četvrtak, osobito na moru gdje je i veća mogućnost za nevrijeme.

Pred Hrvatskom je velika promjena vremena. Ljubitelji ljeta i visokih temperatura mogu uživati još u nedjelji i ponedjeljku kad će se temperature penjati i iznad 30 stupnjeva Celzijevih, a onda slijedi drastičan pad, bit će ponegdje i 15 stupnjeva hladnije...

- Pretežno sunčano, ujutro ponegdje magla, uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za nedjelju, 21. rujna. 

Foto: DHMZ

Slično vrijeme očekuje se i u ponedjeljak, ali u drugom dijelu stiže najavljena promjena...

- Ujutro većinom sunčano, zatim postupan porast naoblake sa zapada. Mjestimična kiša vjerojatna je prema večeri i u noći na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, a pritom su lokalno mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, u Lici i niža, a na Jadranu od 18 do 23 °C. Najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za ponedjeljak, 22. rujna.

Foto: DHMZ

Od utorka promjenljivo i kišovito. Najviše kiše očekuje se u srijedu i u noći na četvrtak, osobito na moru gdje je i veća mogućnost za nevrijeme. Slab do umjeren jugozapadni vjetar u utorak će okrenuti na sjeveroistočni. Na moru će puhati umjereno do jako jugo koje u srijedu na sjevernom dijelu okreće na buru. Temperatura zraka u osjetnom padu, pišu iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Za utorak, 23. rujna, na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavinskih nevremena za splitsku, riječku i gospićku regiju.

- U srijedu tijekom dana naoblačenje će se proširiti na cijelu zemlju. Najmanje oborina bit će na istoku Slavonije i Baranje te na južnom Jadranu. Osjetno će zahladiti prognoziramo pad temperature za 10 do 15 stupnjeva Celzijevih, mjestimice obilne pljuskove kiše praćene grmljavinom i jako jugo na Jadranu. U četvrtak navečer će na sjevernom Jadranu zapuhati jaka mjestimice i olujna bura. Oblačno kišovito i prohladno zadržat će se do kraja sljedećeg tjedna uz postupnu stabilizaciju i jutarnje magle u unutrašnjosti- stoji u prognozi N1 televizije.

