Iz ledene Une policajci izvukli tri stranca: Krijumčar iz BiH je u Hrvatsku švercao Kineze?

Zasad možemo potvrditi kako je nađeno jedno beživotno tijelo te su iz rijeke Une izvučena tri živa strana državljanina. Jedan od njih je kineski državljanin, što znamo jer su kod njega nađeni dokumenti. Potraga se i dalje nastavlja.

Rekli su to iz PU sisačko-moslavačke, čiji su granični policajci su ponedjeljak spasili tri života. Kako neslužbeno doznajemo, sumnjaju da je krijumčar iz BiH u čamac ukrcao najmanje pet ljudi te pokušao prijeći ledenu Unu kraj mjesta Rosulje, nedaleko od Hrvatske Kostajnice. Iz još nepoznatog razloga čamac se prevrnuo te su svi završili u mraku u vodi.ž

Foto: Veronika Miloševski/24sata

- Naši policajci čuli su dozivanje oko 4.45 sati iz rijeke Une kod mjesta Rosulje. Odmah su odjurili u pomoć i pronašli jednog živog čovjeka i jedno beživotno tijelo - rekli su u ponedjeljak ujutro iz policije za 24sata.

S obzirom na to da se sumnja da u rijeci ima još ljudi, policija je nastavila svoju potragu čamcima i bespilotnim letjelicama.