INAČE TREBA 46 MINUTA

Iz Ljubuškog do Mostara stigao za 17 minuta, sve snimio i objavio! Sad ga traži policija...

Vozač prešao 36 km za 17 minuta! Policija istražuje opasnu vožnju objavljenu na YouTubeu. Zakon o strožim kaznama za bahate vozače nedavno usvojen

Županijske policije sa sjedištima u Mostaru i Ljubuškom pokrenule su istragu nakon što je na društvenim mrežama objavljena snimka vozača koji je dionicu između ta dva grada dugu oko 36 kilometara prešao za samo 17 minuta što sugerira da je počinio niz teških prekršaja i izazivao opasnost na cesti.

Na YouTube profilu ”Night Ride POV" vozač je objavio vožnju tijekom koje je počinio više prometnih prekršaja, uključujući prekoračenje brzine, vožnju suprotnom trakom i korištenje mobitela za vrijeme vožnje.

Da bi se stiglo iz Ljubuškog do Mostara uz poštivanje prometnih propisa potrebno je najmanje 46 minuta vožnje, uz uvjet da nema gužve na cesti. 

Ovaj incident izazvao je zabrinutost zbog sve češćih slučajeva opasnih, obijesnih vožnji među mladim vozačima koji ovu vrstu vožnje često doživljavaju kao izazov ili adrenalinsku aktivnost. 

Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske i Županije Zapadnoherceghovačke potvrdili su da su upoznati sa snimkom i trenutačno utvrđuju autentičnosti video zapisa, identifikaciju vozača i vozila, kao i utvrđivanje svih relevantnih činjenica.

Zastupnički dom BiH nedavno je usvojio zakon o strožim kaznama za bahatu vožnju. Upravo se obijesna vožnja definira kao postupanje vozača u gruboj suprotnosti s pravilima prometa.

Prema podacima Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK), u BiH su 2024. u prometnim nesrećama život izgubile 222 osobe.

Tijekom iste godine dogodilo se ukupno 35.854 prometnih nesreća, od kojih je 8007 bilo s poginulim ili ozlijeđenim osobama.

Osim toga, 1842 osobe zadobile su teže tjelesne ozljede, dok je 9458 osoba pretrpjelo lakše tjelesne ozljede. 

Prema podacima Europske unije, prosječan broj poginulih osoba u prometnim nesrećama na milijun stanovnika u EU-u iznosi 46.

U BiH je taj broj znatno viši i iznosi 87,9 poginulih na milijun stanovnika. 

