KRIVI ZASTARJELOST SUSTAVA

Iz Louvrea ukrali dragulje od 88 milijuna eura. Ravnateljica: 'Mi smo poraženi, kamere su stare'

Piše HINA,
Foto: Gonzalo Fuentes

Vanjske sigurnosne kamere, kako kaže, ne pružaju potpunu pokrivenost pročelja muzeja, a prozor kroz koji su lopovi provalili nije bio pod nadzorom

Zastarjeli sustav sigurnosnih kamera u nedjelju nije uspio otkriti lopove na vrijeme kako bi spriječio njihovu pljačku, rekla je ravnateljica Louvrea u srijedu kada je muzej ponovno otvoren za posjetitelje.

U nedjelju su lopovi provalili u svjetski poznati pariški muzej koristeći dizalicu kako bi razbili prozor na katu, zatim ukrali dragulje francuske krune u vrijednosti od oko 88 milijuna eura prije nego što su pobjegli na motorima.

- Unatoč našim naporima i svakodnevnom radu, bili smo poraženi. Nismo dovoljno rano otkrili dolazak lopova - rekla je Laurence des Cars, ravnateljica Louvrea, okrivljujući za to činjenicu da izvan muzeja nije bilo dovoljno kamera.

Vanjske sigurnosne kamere, kako kaže, ne pružaju potpunu pokrivenost pročelja muzeja, a prozor kroz koji su lopovi provalili nije bio pod nadzorom.

Des Cars tvrdi da je upozoravala da je sigurnost stoljećima stare zgrade u lošem stanju. Dodala je da je ponudila svoju ostavku ministrici kulture Rachidi Dati, koja ju je odbila.

