Iz Ministarstva otkrili što će biti sa želvom koja je napala kupače

Nakon što je u nedjelju u Kaštel Lukšiću zabilježen već peti slučaj ugriza kupača, priča s glavatom želvom dobila je i službeni nastavak. Ministarstvo za zaštitu okoliša i zelenu tranziciju poručilo je kako su upoznati sa situacijom i neuobičajenim ponašanjem jedinke te poručuju da se situacija prati u suradnji sa stručnjacima na lokalnoj razini, no naglašavaju kako uklanjanje kornjače s plaže u ovom trenutku nije prva opcija, piše Portal Grada Kaštela.

Iz Ministarstva ističu kako je glavata želva (Caretta caretta) strogo zaštićena divlja vrsta te da sama činjenica što se nalazi uz plažu ne znači da je izvan svog doma.

- Činjenica da se jedinka nalazi u plićaku, neposredno uz plažu, unutar prostora označenog za kupače ili u blizini luke sama po sebi ne znači da se životinja nalazi izvan svojeg prirodnog okoliša niti predstavlja razlog za njezino uklanjanje. Prostori za kupanje i njihove granice predstavljaju način na koji ljudi organiziraju korištenje mora, ali ih istodobno treba uvažiti kao dio prirodnog staništa brojnih morskih vrsta – poručili su.

Istaknuli su kako je u ovoj situaciji prvo rješenje izbjegavanje kontakta između životinja i ljudi. Premještanje glavatih želva je, kako su poručili, strogo regulirano, a naglasili su i kako samo fizičko premještanje jedinke na otvoreno more ili na drugo područje ne znači nužno da se ona neće ponovno vratiti u ovo područje.

- Ako bi se daljnjim praćenjem utvrdilo da postoje okolnosti koje zahtijevaju drugačije postupanje – primjerice da je životinja ozlijeđena ili bolesna, odnosno ako bi se procijenilo da se sigurnost ljudi ne može odgovarajuće osigurati drugim primjerenim mjerama – stručne i nadležne službe mogu razmotriti potrebu za dodatnim postupanjem – zaključili su i dodaju da će nastaviti pratiti razvoj situacije na terenu te na temelju procjene rizika odlučiti o eventualnim novim mjerama.

Ministarstvo je lokalnoj zajednici preporučilo postavljanje jasno vidljivih obavijesti i upozorenja na plažama gdje se kornjača učestalo pojavljuje, a izravni apeli izdani su za sve kupače u Kaštelima.

- Ako se kornjača pojavi dok ste u moru, mirno se udaljite i izađite na obalu dok se sama ne udalji. Kornjači se ne smije prilaziti radi fotografiranja ili snimanja, pokušavati je dodirivati, plivati ili roniti uz nju, hraniti je, tjerati, hvatati niti joj na drugi način ograničavati kretanje. Hranjenje dodatno pogoršava problem jer životinju privikava na ljude. Građani ne bi trebali sami pokušavati otjerati ili uhvatiti kornjaču jer to može izazvati još agresivniju obrambenu reakciju. Odmah izađite iz mora i u slučaju otvorene rane potražite liječničku pomoć - naveli su.

Iz Ministarstva poručuju da će nastaviti pratiti razvoj situacije na terenu te na temelju procjene rizika odlučivati o eventualnim novim mjerama.