Iz postaje nestao novac koji je prikupljen za obitelj poginulog?

Prije dva mjeseca poginuo je 38-godišnji policajac Tomislav Bašić iz Poreča. On je, podsjetimo, tog 23. lipnja zajedno s kolegicom u jutarnjim satima putovao prema poslu kada je na njih, zbog neprilagođene brzine, automobilom naletio 24-godišnjak.

Shrvani zbog tragedije, Tomislavovi kolege iz Policijske postaje Poreč odlučili su među sobom prikupljati novac za obitelj poginulog Bašića - njegovu trudnu suprugu i sina. Sve kolege iz porečke policijske postaje uključile su se u ovu akciju i u kratko vrijeme navodno prikupili nešto više od 20 tisuća kuna.

Poginuli Tomislav sa suprugom

Kako neslužbeno doznaje portal IstraIN, iz policijske postaje navodno je nestao dio novca. Među Bašićevim kolegama vlada nevjerica i tuga, a s druge strane i bijes jer im nije jasno kako bi netko od njih to mogao učiniti.

Iz Policijske uprave Istarske poručili su da je u tijeku provjere informacije.

- Prikupljeni novac u srpnju je predan policijskoj službenici koja je teško stradala u prometnoj nesreći, te obitelji našeg kolege koji je u nesreći smrtno stradao. Naknadno se pojavila informacija da je dio novca nestao, no to ne možemo potvrditi s obzirom da se, kako je i to uobičajeno kod prikupljanja pomoći, nije vodila evidencija o iznosima koji su donirani. U tijeku su provjere - rekla nam je glasnogovornica Nataša Vitasović.

