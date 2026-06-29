Iz ruševina su spasili mamu i 18-mjesečnu bebu: 'Svako malo bih mu dotakla nos da vidim diše li'

Sin je bio moja motivacija da ostanem budna i oprezna. Dok god je on bio živ, i ja moram ostati živa. S vremena na vrijeme dodirivala sam mu nos kako bih se uvjerila da još diše, ispričala je za BBC Dayana Patino, koju su s 18-mjesečnom bebom Juan Davidom spasili iz ruševina u potresom najteže pogođenoj venezuelanskoj regiji La Guaira.

Snimka spašavanja podijeljena je diljem svijeta, a Juan David postao je simbol nade u Venezueli, koju su u srijedu razorila dva potresa i odnijela najmanje 1450 života. Dok spašavatelji tragaju za desecima tisuća nestalih, Dayana se oporavlja u klinici u venezuelanskoj prijestolnici Caracasu. S bebom u naručju i suprugom Gersonom uz bolničku postelju otkrila je reporterima BBC što je proživljavala i kako su uspjeli preživjeti.

#Internacional || 🇻🇪 En medio de la tragedia, también hay esperanza



Un bebé de apenas 18 días de nacido fue rescatado con vida en Playa Grande, La Guaira, tras el devastador terremoto que sacudió Venezuela. #CBTelevisión pic.twitter.com/w2QFCEcw6I — CB Televisión (@cb_television) June 27, 2026

U vrijeme kad su potresi udarili Dayana je prala suđe u svom stanu na osmom katu zgrade.

- Osjećala sam se kao da letim. Nakon toga, osjetila sam kao da tonem u vodi i prljavštini, a zatim sam pala u jamu gdje sam i ostala. Ne znam kako nisam pustila bebu jer sam letjela - rekla je Dayana i dodala da je odmah počela vrištati, ali je ubrzo shvatila da je nitko ne može čuti.

- Rekla sam si da neću trošiti energiju - vrištat ću kada bude potrebno, kada čujem glasove ili korake u blizini. Ne znam kako sam ostala tako mirna jer mi je lijeva noga bila zarobljena pod betonom. Nisam se mogla pomaknuti. Sljepoočnica mi je bila pritisnuta uz kamen - kazala je. Pronašla je nadu nakon što je osjetila Bibliju ispod sebe.

- Tu je počelo moje putovanje preživljavanja. U tami ruševina vidjela sam točku svjetlosti koja je izgledala kao mjesec - rekla je Dayana. Spašena je nakon što je čula brata kako je doziva.

- Rekla sam sebi, ovo je moja jedina šansa. Iz sveg glasa sam vrisnula... Viknula sam: 'Evo me' svom snagom, a on je odgovorio: 'Pronašao sam te i obećavam ti da neću otići dok te ne izvučem' - rekla je mlada majka.

Njezin je brat održao obećanje i nakon delikatne operacije spašavanja majku i bebu izvukli su iz ruševina u četvrtak navečer.

Dayana je zadobila ozljede obje noge dok je Juan, srećom, prošao s lakšim ozljedama.

Njezin suprug Gerson taman se vratio kući i parkirao automobil u trenutku potresa. Uspio je preskočiti ogradu na sigurno. Nakon što je vidio što je ostalo od njihove zgrade bojao se najgoreg.

- Spašavanje moje supruge i naše bebe pravo je čudo - rekao je. Na snimkama koje su obišle svijet vidi se Gerson kako čvrsto zatvara oči i naginje glavu prema nebu dok, preplavljen emocijama, grli svog sina.

U trenucima dok traje potraga za desecima tisuća nestalih, a vrijeme neumoljivo teče, Dayanina priča doista daje nadu da su čuda još moguća.