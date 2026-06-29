Dayana Patino ostala je zarobljena pod ruševinama nakon potresa držeći u naručju sinčića Juana Davida. Zbog njega je ostala mirna i prisebna čekajući da netko dođe tko bi je mogao čuti
Iz ruševina su spasili mamu i 18-mjesečnu bebu: 'Svako malo bih mu dotakla nos da vidim diše li'
Sin je bio moja motivacija da ostanem budna i oprezna. Dok god je on bio živ, i ja moram ostati živa. S vremena na vrijeme dodirivala sam mu nos kako bih se uvjerila da još diše, ispričala je za BBC Dayana Patino, koju su s 18-mjesečnom bebom Juan Davidom spasili iz ruševina u potresom najteže pogođenoj venezuelanskoj regiji La Guaira.
Snimka spašavanja podijeljena je diljem svijeta, a Juan David postao je simbol nade u Venezueli, koju su u srijedu razorila dva potresa i odnijela najmanje 1450 života. Dok spašavatelji tragaju za desecima tisuća nestalih, Dayana se oporavlja u klinici u venezuelanskoj prijestolnici Caracasu. S bebom u naručju i suprugom Gersonom uz bolničku postelju otkrila je reporterima BBC što je proživljavala i kako su uspjeli preživjeti.
#Internacional || 🇻🇪 En medio de la tragedia, también hay esperanza— CB Televisión (@cb_television) June 27, 2026
Un bebé de apenas 18 días de nacido fue rescatado con vida en Playa Grande, La Guaira, tras el devastador terremoto que sacudió Venezuela. #CBTelevisión pic.twitter.com/w2QFCEcw6I
U vrijeme kad su potresi udarili Dayana je prala suđe u svom stanu na osmom katu zgrade.
- Osjećala sam se kao da letim. Nakon toga, osjetila sam kao da tonem u vodi i prljavštini, a zatim sam pala u jamu gdje sam i ostala. Ne znam kako nisam pustila bebu jer sam letjela - rekla je Dayana i dodala da je odmah počela vrištati, ali je ubrzo shvatila da je nitko ne može čuti.
- Rekla sam si da neću trošiti energiju - vrištat ću kada bude potrebno, kada čujem glasove ili korake u blizini. Ne znam kako sam ostala tako mirna jer mi je lijeva noga bila zarobljena pod betonom. Nisam se mogla pomaknuti. Sljepoočnica mi je bila pritisnuta uz kamen - kazala je. Pronašla je nadu nakon što je osjetila Bibliju ispod sebe.
- Tu je počelo moje putovanje preživljavanja. U tami ruševina vidjela sam točku svjetlosti koja je izgledala kao mjesec - rekla je Dayana. Spašena je nakon što je čula brata kako je doziva.
- Rekla sam sebi, ovo je moja jedina šansa. Iz sveg glasa sam vrisnula... Viknula sam: 'Evo me' svom snagom, a on je odgovorio: 'Pronašao sam te i obećavam ti da neću otići dok te ne izvučem' - rekla je mlada majka.
Njezin je brat održao obećanje i nakon delikatne operacije spašavanja majku i bebu izvukli su iz ruševina u četvrtak navečer.
Dayana je zadobila ozljede obje noge dok je Juan, srećom, prošao s lakšim ozljedama.
Njezin suprug Gerson taman se vratio kući i parkirao automobil u trenutku potresa. Uspio je preskočiti ogradu na sigurno. Nakon što je vidio što je ostalo od njihove zgrade bojao se najgoreg.
- Spašavanje moje supruge i naše bebe pravo je čudo - rekao je. Na snimkama koje su obišle svijet vidi se Gerson kako čvrsto zatvara oči i naginje glavu prema nebu dok, preplavljen emocijama, grli svog sina.
U trenucima dok traje potraga za desecima tisuća nestalih, a vrijeme neumoljivo teče, Dayanina priča doista daje nadu da su čuda još moguća.
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