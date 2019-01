Iz ruševina zgrade spasili bebu, dosad su pronašli osam tijela

Spasilačke službe u utorak su iz ruševina zgrade u Magnitogorsku izvukli preživjelu bebu staru 11 mjeseci. Kako prenosi Sputnik, beba je među ostacima zgrade koju je uništila eksplozija plina provela više od 24 sata.

Foto: HANDOUT

Ranije su izvijestili kako je izvučeno još jedno tijelo, čime se broj poginulih u eksploziji stambene zgrade popeo na osam. Među poginulima nema djece, a dosad su izvukli petero preživjelih.

BREAKING: Rescuers find 11-month-old baby under debris of collapsed building in Magnitogorsk https://t.co/1dohDmojoG pic.twitter.com/PRpYH899hJ