Obavijesti

News

Komentari 0
DEPORTACIJE

Iz rusko okupirane Ukrajine su spasili dvadeset troje djece

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Iz rusko okupirane Ukrajine su spasili dvadeset troje djece
Foto: STRINGER/REUTERS

Ukrajina tvrdi da je Rusija ilegalno deportirala ili prisilno raselila više od 19500 djece u Rusiju i Bjelorusiju, kršeći Ženevske konvencije

Dvadeset troje ukrajinske djece i adolescenata spašeno je i dovedeno iz rusko okupiranih područja zemlje na teritorij pod kontrolom Kijeva, rekao je u četvrtak šef kabineta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Šef kabineta Andrij Jermak na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram napisao je da je spašavanje provedeno u okviru predsjednikovog programa "Vratite djecu UA", čiji je cilj u sigurna područja dovesti djecu deportiranu u Rusiju ili zatvorenu u rusko okupiranim područjima Ukrajine.

Jermak je rekao da su među onima koji su se vratili tinejdžer i dvije sestre koje su odbile zahtjev da pohađaju ruske škole, uz prijetnju ruskih vlasti da će ih oduzeti od majke, te da su jednom djetetu i majci odbili napuštanje okupiranih područja jer im je je jedan od rođaka služio u ukrajinskoj vojsci.

'Pošaljite svoju djecu u rat' Von der Leyen: Tradicionalne metode nisu dovoljne protiv ruskog hibridnog rata
Von der Leyen: Tradicionalne metode nisu dovoljne protiv ruskog hibridnog rata

Ukrajina tvrdi da je Rusija ilegalno deportirala ili prisilno raselila više od 19500 djece u Rusiju i Bjelorusiju, kršeći Ženevske konvencije.

Istraživanje koje su financirale SAD, u izvješću Škole javnog zdravstva Sveučilišta Yale, u rujnu je sugeriralo da bi broj mogao biti bliži 35 000.

Rusija niječe da je deportirala djecu iz Ukrajine, tvrdeći da je poduzela mjere za njihovu sigurnost od ratnih neprijateljstava.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Dramatična noć u Kijevu. Najmanje 12 ranjenih. Rusi ubili dijete (7) u napadu na Zaporižju
RAT U UKRAJINI

FOTO Dramatična noć u Kijevu. Najmanje 12 ranjenih. Rusi ubili dijete (7) u napadu na Zaporižju

U glavnom gradu ozlijeđeno je najmanje dvanaest ljudi, dok je u Zaporižju poginuo sedmogodišnji dječak, a pet ljudi je ranjeno u petak. Više regija uvelo je izvanredna isključenja struje zbog konstantnih ruskih udara na energetsku infrastrukturu.. Načelnik kijevske vojne uprave Timur Tkačenko izvijestio je da su glavni ukrajinski grad nakon ponoći napali ruski dronovi i rakete.
Katastrofalni ruski gubici u Ukrajini. Od početka godine izgubili skoro 300.000 vojnika
KAO TELE U KLAONICI

Katastrofalni ruski gubici u Ukrajini. Od početka godine izgubili skoro 300.000 vojnika

Prosječni mjesečni gubici iznose 35.193 ljudi i 7700 komada tehnike, od čega 1643 nepovratno izgubljene. Dnevno ruska vojska u prosjeku gubi jednu bojnu poginulih i nestalih, 496 ljudi
Novi masovni ruski napadi: U Kijevu je planula zgrada, napali su i energetska postrojenja
DRONOVI RAKETE

Novi masovni ruski napadi: U Kijevu je planula zgrada, napali su i energetska postrojenja

Masovni ruski napadi izazvali su požar u neboderu u središtu Kijeva i ciljali energetska postrojenja rano u petak, rekli su dužnosnici

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025