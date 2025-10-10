Iz rusko okupirane Ukrajine su spasili dvadeset troje djece

Dvadeset troje ukrajinske djece i adolescenata spašeno je i dovedeno iz rusko okupiranih područja zemlje na teritorij pod kontrolom Kijeva, rekao je u četvrtak šef kabineta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Šef kabineta Andrij Jermak na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram napisao je da je spašavanje provedeno u okviru predsjednikovog programa "Vratite djecu UA", čiji je cilj u sigurna područja dovesti djecu deportiranu u Rusiju ili zatvorenu u rusko okupiranim područjima Ukrajine.

Jermak je rekao da su među onima koji su se vratili tinejdžer i dvije sestre koje su odbile zahtjev da pohađaju ruske škole, uz prijetnju ruskih vlasti da će ih oduzeti od majke, te da su jednom djetetu i majci odbili napuštanje okupiranih područja jer im je je jedan od rođaka služio u ukrajinskoj vojsci.

Ukrajina tvrdi da je Rusija ilegalno deportirala ili prisilno raselila više od 19500 djece u Rusiju i Bjelorusiju, kršeći Ženevske konvencije.

Istraživanje koje su financirale SAD, u izvješću Škole javnog zdravstva Sveučilišta Yale, u rujnu je sugeriralo da bi broj mogao biti bliži 35 000.

Rusija niječe da je deportirala djecu iz Ukrajine, tvrdeći da je poduzela mjere za njihovu sigurnost od ratnih neprijateljstava.