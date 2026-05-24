Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
VOJNI I POLITIČKI SKANDAL PLUS+

Iz SAFE fonda Hrvatska je izvukla 1,7 milijardi eura, a mala Litva 6. Kako to i zašto?

Piše Ekspertni tim Expressa,

Bez previše javne rasprave, Zagreb je otvorio vrata povlačenju oko 1,7 milijardi eura iz SAFE-a, novog obrambenog mehanizma kojim Bruxelles inaugurira europsku ratnu ekonomiju, analizira se u novom Expressu

Hrvatska je ovih dana uz pompu potpisala ulazak u najveći europski projekt vojnog financiranja od završetka Hladnog rata. Uz velike govorancije premijera Andreja Plenkovića, ministra obrane Ivana Anušića i povjerenika Europske komisije za obranu i svemir Andriusa Kubiliusa, ali bez previše javne rasprave, Zagreb je otvorio vrata povlačenju oko 1,7 milijardi eura iz SAFE-a — Security Action for Europe — novog obrambenog mehanizma kojim Bruxelles praktički inaugurira europsku ratnu ekonomiju. I upravo tu počinje zanimljiviji dio priče. Jer pitanje više nije hoće li se Europa naoružavati. Hoće. Pitanje je samo tko će iz tog procesa izaći kao nova vojno-industrijska sila kontinenta, a tko će ostati tek kupac tuđe opreme.

