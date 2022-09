Ivan Forgač: Vlak je star, ali je trebao početi kočiti. Možda smo i najgora željeznica u Europi

Ivan Forgač iz Sindikata Hrvatskih željezničara za N1 je govorio o teškoj željezničkoj nesreći kod Novske u kojoj su poginule tri osobe, a 11 ih je ozlijeđeno.

Među poginulima su strojovođa i kondukter.

- To su iskusni strojovođa i kondukter. Tragedija je velika - rekao je Forgač.

- Uništen je i vlak, i materijalna šteta je velika. Zaista se radi o velikoj nesreći - dodao je.

Pojasnio je što se treba napraviti kada se vlak pokvari u vožnji.

- Prometna služba mora zaustaviti prometovanje u oba smjera na tom kolosijeku te pruge. Ova pruga je trebala biti opremljena s automatskim pružnim blokom. Čak i da vlak nastavi kretanje kroz crveno, signalni uređaji na pruzi daju signal vlaku i on zavodi kočenje, neovisno o strojovođi - kazao je Forgač.

- S obzirom na opremu, vlak je trebao početi kočeti - istaknuo je.

- Taj vlak je star, ali na njega je utrošena prilična količina novaca - rekao je, dodajući da ide na redovite preglede, mehanizacije te da je dotrajala oprema zamijenjena.

- Što se vlaka tiče, ulaže se dosta u sigurnost, ali je problem kapitalno održavanje željezničke infrastrukture - dodaje.

Forgač je objasnio i u kakvom je stanju hrvatska željeznička infrastruktura.

- Naša država, od dolaska Sanadera do danas, to se samo prepisuje. Onda je bilo – sve ćemo uložiti u autoceste, kad se to završi, onda ćemo krenuti na željeznice, ali onda je došla kriza i željeznica nikad nije došla na red - smatra.

- Možda smo i najgora željeznica u Europi što se tiče kapitalnog održavanja - istaknuo je Forgač.

