Opraštaju se od žrtava masakra u Sanskom Mostu: 'Zauvijek ću pamtiti vaš osmijeh u gimnaziji'

Tijela troje ubijenih, koje je usmrtio domar Mehemed Vukalić, iznesena su iz škole u Sanskom Mostu, u Bosni i Hercegovini, javlja Avaz.

Vukalić je jutros došao u školu s oružjem i ubio ravnatelja Gimnazije Nijaza Halilovića, tajnicu Nisvetu Kljunić i profesoricu engleskog jezika Gordanu Midžan.

Nakon toga je pokušao i sebi presuditi, no preživio je. Trenutno se nalazi u bolnici u Banjoj Luci, a posljednje informacije govore da je u svjesnom stanju.

Nijaz Halilović, direktor Gimnazije Sanski Most, bio je vijećnik u općinskom vijeću, ali i kandidat za novi mandat na predstojećim lokalnim izborima u Sanskom Mostu, a koji bi trebali biti održani u listopadu ove godine. Također, Halilović je bio i dugogodišnji službenik SDP-a u općini.

Među ubijenima je i profesorica engleskog Gordana Nidžan od koje se na društvenim mrežama opraštaju brojni učenici.

- Kao neko tko je imao čast četiri godine da sjedi u klupi i prisustvuje časovima cijenjene profesorice Gordane Midžan imam potrebu da napišem ovo što slijedi. Poštovana, voljena, omiljena moja profesorice, ne postoje riječi kojima se bol i tuga koju trenutno osjećam mogu opisati, pored toga što ste izvrstan predavač, Vi ste jedno divno ljudsko biće, jedna divna i graciozna žena, primjer.

Uvijek ću se rado sjećati osmijeha na Vašem licu, zvuka Vaših potpetica koji odjekuju hodnikom gimnazije, Vašeg stila, Vaših toplih savjeta koji su meni kao tinejdžerki dosta pomogli i koje dan-danas pratim. Trudili ste se da nastava bude održana što kvalitetnije, ozbiljnije, ali nikad niste mašili priliku da na licima svojih učenika izazovete osmijeh. Važite za pravednog profesora, pamtit ću dok sam živa kad ste mi upisali jedinicu u dnevnik jer sam šaptala drugu iz klupe. Kad se oglasi zvono koje bi označilo kraj časa, preobrazili biste se iz profesorice Gordane u nama svima omiljenu Gocu.

Pričali biste o svojim studentskim danima, svojim ljubimcima, davali bi najbolje ljubavne savjete, najljepše komplimente... Posljednji put sam Vas vidjela na maturi svoje sestre, izgledali ste prelijepo kao i ubičajeno, zagrlile smo se, udijelile komplimente jedna drugoj, voljela bih da sam Vas barem još jednom vidjela nakon toga. Zbirka bi se mogla napisati o s Vama provedenim trenucima. 'Only English Hana, please.' My beloved teacher, the light of my highschool days, my rolemodel, my fashion icon, the loveliest woman I ever got to know. Gordana Midžan. May your beautiful soul rest in peace - piše u jednoj od objava Hanne Dizdarević, bivše učenice Gordane Midžan.

Šef policije Amel Kozlica je potvrdio da su u trenutku zločina u školi bili i učenici s obzirom na to da je u tijeku popravni rok.

