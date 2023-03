Iz tangica u kapute: Jučer su se kupale u Makarskoj i uživale, a danas u dijelu Hrvatske snijeg!

DHMZ je objavio posebno priopćenje oko nagle promjene vremena. U ponedjeljak je stiglo zahlađenje, na Sljemenu i u Gorskom kotaru pada snijeg, a žuti alarm objavili su za cijelu Hrvatsku.

Dijelovi su čak i u crvenom alarmu. Poremetilo je to planove ekipi koja je već otvorila sezonu kupanja.

Ove su djevojke uživale u prekrasnoj nedjelji u Makarskoj. Kupale su se i naslikavale... Danas moraju natrag u kapute.

DHMZ je objavio posebno priopćenje o kraju ožujka koji će obilježiti izražena promjena vremena.

Vrijeme danas:

Promjenljivo s povremenom kišom te razmjerno vjetrovito. Kiša će biti češća i lokalno obilna, ponajprije tijekom jutra. Osobito na Jadranu mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u višem gorju uz pad temperature zraka susnježica ili snijeg., prognoziraju iz DHMZ.

Umjeren sjeverozapadni vjetar, na istoku i na Jadranu s jakim udarima, popodne će okrenuti na jak sjeverni, a duž obale na jaku i olujnu buru, mjestimice i s orkanskim udarima. Najviša dnevna temperatura većinom između 11 i 16 °C, u Dalmaciji malo viša. Navečer na kopnu razvedravanje i osjetno hladnije.

Hrvatska sutra

Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. U unutrašnjosti ujutro uglavnom slab mraz, a sredinom dana i poslijepodne mogući su lokalni pljuskovi susnježice ili snijega. Vjetar većinom umjeren, u Slavoniji i vrlo jak, sjeverni i sjeverozapadni.

Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji mjestimice i s olujnim udarima. Minimalna temperatura zraka od -2 do 2, a na Jadranu od 4 do 8 °C. Maksimalna većinom između 7 i 10, a na Jadranu 11 i 13 °C.

Kraj ožujka obilježit će izražena promjena vremena

I ovaj tjedan stiže nam jaka promjena vremena i naglo zahladnjenje, slično kao što je bilo krajem veljače.

Razlika je ipak u tome da ožujak već sada u nekim mjestima bilježi značajnu količinu oborine.

Za dio srednje Dalmacije i Kvarnera izdan crveni meteoalarm.

