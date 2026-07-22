Iz vrtića u Zagrebu 'nestalo' čak 138.550 eura. DORH: Pokrenuli smo istragu protiv dvoje ljudi

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu otvorilo je istragu protiv 35-godišnje žene i 36-godišnjeg muškarca zbog sumnje da su zagrebački dječji vrtić oštetili za 138.550 eura. Ženu se sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti, a muškarca za poticanje na to kazneno djelo, izvijestio je DORH.

Prema sumnjama tužiteljstva, 35-godišnjakinja je kao voditeljica računovodstva u dječjem vrtiću djelovala u dogovoru s 36-godišnjakom, odgovornom osobom u dva trgovačka društva i njoj bliskom osobom. Na njegov je zahtjev, sumnja se, od 16. prosinca 2024. do 17. siječnja 2025. u više navrata prebacivala novac s računa vrtića na račune njegovih tvrtki.

Između dječjeg vrtića i tih trgovačkih društava nije postojao poslovni odnos niti su uplate imale poslovnu osnovu. Istražitelji sumnjaju da je muškarcu na taj način pribavljena protupravna imovinska korist od 138.550 eura, dok je vrtić oštećen za isti iznos.