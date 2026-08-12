Iz Zadarske županije poručili: Firmi Izoxeco nismo dali dozvolu za gospodarenje otpadom...

Iz Zadarske županije u srijedu su izvijestili da su odbili zahtjev tvrtke Izoxeco za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom čime je, naglasili su, jasno potvrđeno da navedena tvrtka nije dobila dozvolu za obavljanje te djelatnosti u okolici Benkovca.

Zadarska županija priopćenjem je reagirala nakon medijskih napisa u kojima se navodi da su istražitelji Uskoka u Benkovcu otkrili jedno od najvećih ilegalnih odlagališta - i prije slučaja Gospić.

U cijelu su priču, kako navodi N1, uključeni isti akteri za koje se sumnja da su na kilometar i pol od centra Benkovca, na mjestu kamenoloma, ilegalno zakopali oko 11 tisuća kubika mljevene plastike.

- Za predmetni objekt izdana je građevinska dozvola za skladištenje sirovina za građevinski kamen, a ne za odlaganje otpada - pojasnili su iz Zadarske županije te naglasili da građevinska dozvola nije pravna osnova za gospodarenje otpadom niti daje pravo na odlaganje otpada na toj lokaciji.

Poručili su i da je Zadarska županija svjesna ozbiljnosti slučaja nezakonito odloženog otpada na području Benkovca te da smatra nedopustivim da se na području županije događaju takvi slučajevi.

Zaštita zdravlja građana i okoliša naš je prioritet, istaknuli su te dodali da su zbog toga od početka i uključeni u komunikaciju i koordinaciju s nadležnim državnim tijelima.

- Županija je u kontinuiranom kontaktu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, Ministarstvom zdravstva, Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, s ciljem koordiniranog postupanja, praćenja stanja i što skorijeg rješavanja problema - naveli su.

Dosad bez odstupanja u kakvoći vode i zraka, dogovoreno stalno uzorkovanje na području Štikade i Benkovca

Istaknuli su i da "prema dosad dostupnim rezultatima analiza nisu utvrđena odstupanja koja bi upućivala na ugrozu kakvoće vode i zraka".

Neovisno o tome, poručili su, zbog ozbiljnosti situacije i potrebe za potpunom zaštitom građana i okoliša, u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Zadarske županije dogovoreno je kontinuirano uzorkovanje i praćenje kakvoće vode i zraka na području Štikade i Benkovca. O rezultatima mjerenja i svim novim relevantnim saznanjima javnost će biti pravodobno obaviještena, dodali su.

Istodobno, naglasili su, poduzimaju se aktivnosti vezane uz sanaciju lokacije.

S time u vezi, iz Zadarske županije podsjetili su da je temeljem odluke Vlade RH sanacija tog područja uvrštena je u program sanacije, "čime je stvoren institucionalni okvir za sustavno rješavanje problema i uklanjanje nezakonito odloženog otpada".

- Prema trenutačno dostupnim rezultatima nema razloga za dodatnu zabrinutost građana, no praćenje stanja nastavit će se sve dok za to postoji potreba. Nadležne službe uključene u postupanje, a sve aktivnosti usmjerene su prema zaštiti zdravlja ljudi i okoliša te što skorijoj i cjelovitoj sanaciji lokacije - poručili su.

Naglasili su i da od svih nadležnih državnih tijela očekuju da se taj slučaj u potpunosti rasvijetli, utvrdi odgovornost svih uključenih te poduzmu sve zakonom predviđene mjere kako bi se spriječilo daljnje ugrožavanje okoliša i osigurala odgovarajuća sanacija u čemu će im, kažu, Zadarska županija i dalje biti konstruktivan partner.

- Cilj nam je zaštititi zdravlje građana i okoliš, osigurati kontinuirano praćenje stanja te učiniti sve što je u njihovoj nadležnosti kako bi se nezakonito odloženi otpad što prije uklonio, a lokacija kvalitetno sanirala - zaključili su.